Putin sieht Ukraine-Krieg als "Frage von Leben oder Tod"

Die Positionen Moskaus und Kiews über eine mögliche Friedenslösung gehen weit auseinander. Während Kiew auf Rückgabe aller besetzten Gebiete einschließlich der Halbinsel Krim besteht, will Russland die eroberten Gebiete, die es bereits in sein Staatsgebiet integriert hat, behalten.

Russland: Volle Kontrolle über Awdijiwka übernommen

12.40 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben die volle Kontrolle über die ostukrainische Stadt Awdijiwka übernommen. Die Truppen seien an der Front dort rund neun Kilometer vorgerückt, melden russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau . Zuvor hatte die russische Führung erklärt, dass sich nach dem ukrainischen Rückzug aus der seit Monaten schwer umkämpften Stadt am Samstag noch einige ukrainische Soldaten in einer Kokerei aus der Sowjetzeit verschanzt hätten.

Ukraine meldet Abschuss von russischem Kampfflugzeug

Ukrainischer Außenminister rechnet mit Taurus-Lieferung

"Die Tatsache, dass Sie kein klares Nein hören, ist schon eine Antwort an sich", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor Journalisten. "Wir vertrauen immer darauf, dass solche Probleme irgendwann gelöst werden, denn das hat uns das Leben in den letzten zwei Jahren gelehrt." Zum Abschluss der 60. Sicherheitskonferenz in München wird heute erneut der Krieg im Gazastreifen in den Fokus rücken.