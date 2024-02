Russland setzt wohl auf 100 Jahre alte Sowjet-Taktik

Ukraine meldet Zerstörung von weiterem russischen Kriegsschiff

Umfrage zur Ukraine-Hilfe: Diesen Aspekt sehen die Deutschen besonders kritisch

Beobachter: Russland setzt auf 100 Jahre alte Sowjet-Taktik

7.39 Uhr: Russland könnte laut Beobachtern versuchen, mit Militärtheorien aus Sowjetzeiten an der Ukraine-Front wieder in den Bewegungskrieg zu kommen. Das schreibt das US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) unter Berufung auf den ukrainischen Militärbeobachter Kostjantin Maschowets. Dem Analysten zufolge setzt das russische Militär dabei auf die sowjetische Militärdoktrin der "Tiefen Operation", die aus den 1920er- und 30er-Jahren stammt.