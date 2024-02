Tote nach Explosion in Feuerwerkfabrik

Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine meldet russische Raketenangriffe im Osten - Tote Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam , sic Aktualisiert am 18.02.2024 - 02:38 Uhr Lesedauer: 26 Min. Zerstörte Siedlung in Kupjansk (Archivbild). Auch am Sonntag wurde die Stadt wieder Ziel russicher Angriffe. News folgen

Die Ukraine zieht sich aus Awdijiwka zurück. Litauen fordert mehr europäische Anstrengungen. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukraine meldet russische Raketenangriffe im Osten - Tote

2.10 Uhr: Russische Streitkräfte haben ukrainischen Angaben zufolge eine Reihe von Städten in der Ostukraine beschossen und Raketen abgefeuert. Dabei wurden mindestens drei Menschen getötet und weitere unter den Trümmern zerstörter Gebäude begraben. Eine Rakete habe einen industriell genutzten Stadtteil und einzelne Häuser getroffen, teilt die Stadtverwaltung von Kramatorsk auf Telegramm mit.

Zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Russische Granaten schlugen zudem in eine Schule in der nahe gelegenen Stadt Slowjansk ein. Rettungsteams suchen nach mindestens einer Person, die unter dem Trümmerhaufen eingeklemmt sein soll. Weiter nördlich in der Stadt Kupjansk wurde ein Mensch getötet, als ein zweistöckiges Haus von russischen Granaten getroffen wurde, wie der Gouverneur der Region Charkiw mitteilt.

Putin gratuliert Russlands Armee zur Eroberung Awdijiwkas

22.07 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat seiner Armee zur Eroberung der ostukrainischen Stadt Awdijiwka in dem von ihm angeordneten Angriffskrieg gegen das Nachbarland gratuliert. "Der Präsident hat unseren Soldaten und Kämpfern zu einem so wichtigen Sieg und einem solchen Erfolg gratuliert", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Agentur Interfax. Der Kreml-Chef schweigt unterdessen weiter zum Tod von Kremlgegner Alexej Nawalny in einem Straflager im äußersten Norden Russlands.

Selenskyj: "Putin ist ein Monster"

16.41 Uhr: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz schießt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hart gegen den Kreml-Chef Wladimir Putin. Er sehe für ihn nur zwei Auswege: Eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof oder dessen Tod. "Putin ist ein Monster", sagt er.

Wenn die internationale Gemeinschaft jetzt nicht handle, "wird es Putin gelingen, die nächsten Jahre zur Katastrophe zu machen", sagt Selenskyj, der in seiner Rede auch vor Gefahren für andere europäische Länder warnt: "Wir müssen gemeinsam in einem Team agieren. Wenn die Ukraine alleine dasteht, dann werden Sie sehen, was passiert: Russland wird uns zerstören, das Baltikum zerstören, Polen zerstören – es ist dazu in der Lage." Mehr dazu lesen Sie hier.

Harris: Russland muss Schadensersatz an Ukraine zahlen

15 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris fordert, dass Russland nach Kriegsende für die in der Ukraine durch die Angriffe angerichteten Schäden aufkommen müsse. "Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Russland der Ukraine Schadenersatz leistet", sagt sie auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in München.

Ukraine will drei russische Kampfflugzeuge abgeschossen haben

14.35 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben drei russische Kampfflugzeuge zerstört. Zwei Jagdbomber des Typs Suchoi Su-34 und eine Su-35 seien am östlichen Frontabschnitt abgeschossen worden, teilt Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk bei Telegram mit.

Kurz zuvor hatten sich die ukrainischen Truppen im ostukrainischen Gebiet Donezk aus der Industriestadt Awdijiwka zurückziehen müssen. Die russische Luftwaffe hatte an dem Frontabschnitt tagelang intensiv mit präzisen Lenkbomben ukrainische Stellungen bombardiert.

Russische Quellen bestätigten die Abschüsse zunächst nicht. Jedoch hatten russische Militärbeobachter zuvor von einer Verlegung ukrainischer Flugabwehrsysteme in die Nähe von Awdijiwka berichtet.

Stoltenberg nimmt USA in die Pflicht