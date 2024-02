Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj besucht am Freitag Bundeskanzler Scholz Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam , sic Aktualisiert am 15.02.2024 - 14:58 Uhr Lesedauer: 17 Min. Europa-Gipfel im Oktober 2023: Auch in Granada trafen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (r.) und Kanzler Olaf Scholz aufeinander. (Quelle: IMAGO/Presidential Office of Ukraine) News folgen

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt musste in einem Kiewer Bunker Schutz suchen. Verteidigungsminister Pistorius möchte die Munitionsproduktion hochfahren. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukraine schickt Verstärkung ins umkämpfte Awdijiwka

14.52 Uhr: Die Ukraine hat Verstärkung in die seit Monaten umkämpfte Kleinstadt Awdijiwka im Osten des Landes entsandt. Angesichts eines Teilrückzugs in der Stadt wurde die 3. Sturmbrigade, eine der wichtigsten ukrainischen Kampfeinheiten, nach eigenen Angaben eilig dorthin verlegt. Die Brigade bezeichnet auf dem Kurznachrichtendienst Telegram die Lage in Awdijiwka als "die Hölle" sowie "bedrohlich und instabil". Aber sie habe bei einem Angriff in Teilen der Stadt den russischen Invasionstruppen schwere Verluste zugefügt. "Die Situation zum Zeitpunkt des Eintreffens der Brigade war äußerst kritisch."

Der stellvertretende Brigade-Kommandeur Maxym Schorin erklärt, die Kämpfe seien viel heftiger als bei der Schlacht um Bachmut, die ukrainischen Truppen seien zahlen- und waffenmäßig unterlegen. Die nahe gelegene Stadt Bachmut war im vorigen Mai nach für beide Seiten verlustreichen Kämpfen von russischen Truppen erobert worden. Russland und die Ukraine betrachten Awdijiwka als strategisch wichtig für die vollständige Kontrolle der ostukrainischen Industrieregionen Donezk und Luhansk im Donbass.

Russland: Tote und Verletzte nach Beschuss von Belgorod

14.47 Uhr: Beim Beschuss der russischen Großstadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine sind Behördenangaben zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge seien fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden, teilt der Belgoroder Gouverneur, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram mit. Unter den Opfern seien auch Kinder. Der Gouverneur der benachbarten Region Kursk, Roman Starowoit, schrieb zudem: "Die Geschosse sind in einem Einkaufszentrum, in einem Schulstadion und in gewöhnliche Höfe eingeschlagen."

Das russische Verteidigungsministerium macht keine Angaben zu Opfern und Schäden. Die Militärführung berichtet stattdessen über den angeblichen Abschuss von 14 ukrainischen Raketen über dem Gebiet Belgorod. Die Stadt soll durch einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ RM-70 beschossen worden sein. Der Versuch eines "Terrorangriffs" auf Objekte in Russland sei "vereitelt" worden, teilt das Ministerium mit. Aus Kiew gab es keine Angaben zu dem Vorfall.

Putin lobt Biden: "Positive Bewertungen aus Putins Mund sind eher kein Vorteil im US-Wahlkampf"

14.34 Uhr: Wladimir Putin wünscht sich für US-Präsident Joe Biden eine weitere Amtszeit. Seine Aussagen überraschen zunächst – doch dahinter steckt wohl Taktik, sagt eine Expertin. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj besucht am Freitag Berlin und Paris

10.38 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht am Freitag Deutschland und Frankreich, um sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu treffen. Zudem kündigt Selenskyjs Büro an, Selenskyj werde am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz auftreten und Gespräche mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris führen. Die französische Präsidentschaft teilt mit, Selenskyj und Macron würden bei ihrem Treffen in Paris ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Mehr zu Selenskyjs Reise lesen Sie hier.

Fast 500 Milliarden für Wiederaufbau der Ukraine notwendig

10.14 Uhr: Der Krieg in der Ukraine hat innerhalb von fast zwei Jahren einen direkten Schaden von mindestens 152 Milliarden US-Dollar (rund 142 Milliarden Euro) verursacht. Das steht in einem gemeinsamen Bericht der ukrainischen Regierung, der Weltbank und der Vereinten Nationen. Am meisten betroffen seien die Bereiche Wohnen (37 Prozent), Verkehr (22 Prozent), Handel und Industrie (10 Prozent), Landwirtschaft und Energie (jeweils 7 Prozent).

Die Autoren des Berichts schätzen die Kosten für den Wiederaufbau auf mindestens 486 Milliarden US-Dollar (rund 453 Milliarden Euro) in den kommenden zehn Jahren. Der Bericht bezieht sich auf den Stand vom 31. Dezember 2023.