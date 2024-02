In den USA drohen die Ukraine-Hilfen an einer Blockade der Republikaner zu scheitern. Ein Experte sieht dann die EU in der Pflicht, mehr zu helfen.

Kluft zwischen Zusagen und tatsächlich bereitgestellten Mitteln

Republikaner stellen sich gegen Ukraine-Hilfen der Biden-Regierung

In den USA streiten die Demokraten von Präsident Joe Biden und die oppositionellen Republikaner derzeit über die weitere Unterstützung der Ukraine. Nach langem Tauziehen hatte der Senat in Washington am Dienstag einem Hilfspaket zugestimmt, der ein Gesamtvolumen von 95 Milliarden Dollar (knapp 89 Milliarden Euro) hat. Mit 60 Milliarden Dollar soll der Großteil an die Ukraine gehen.