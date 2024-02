Baerbock wirft Putin Eroberungslust vor

Genaue Zahlen zu den Verlusten unter Militärangehörigen halten beide Kriegsparteien geheim. US-Schätzungen vom Sommer 2023 gehen von 70.000 toten ukrainischen und 120.000 toten russischen Soldaten aus. Mitte Februar schätzt das US-Verteidigungsministerium die Zahl getöteter oder verwundeter russischer Soldaten auf 315.000.

Kundgebung am Brandenburger Tor gegen russischen Angriffskrieg

17.06 Uhr: Am Samstag findet ab 13 Uhr eine Protestkundgebung am Brandenburger Tor in Berlin statt. Anlass ist der zweite Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, der am 24. Februar 2022 stattgefunden hat. Die exilukrainische Organisation Vitsche sowie mehr als 50 weitere deutsche und ukrainische Verbände haben zu der Veranstaltung aufgerufen, sie rechnen mit mehr als 5.000 Teilnehmenden.

Die Demonstration, auf der unter anderem Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner sprechen will, steht unter dem Motto "Victory for Peace" (Sieg für den Frieden). Vitsche-Vorsitzende Iryna Shulikina rief zu mehr internationaler Unterstützung auf, damit die Ukraine ihr Recht, ein freies Land zu sein, gegen Russland verteidigen könne. Zu den Unterstützern der Demonstration zählen die Klimaschutzinitiative Fridays for Future, das Zentrum Liberale Moderne und die Gesellschaft für bedrohte Völker.

Kriegsverbrechen: Ukraine ermittelt in 122.000 Fällen

13.40 Uhr: Die ukrainischen Behörden ermitteln mittlerweile in mehr als 122.000 Fällen mutmaßliche Kriegsverbrechen russischer Militärs. Generalstaatsanwalt Andrij Kostin sagt bei einer Konferenz im Bundesjustizministerium in Berlin, es seien bislang 511 Verdächtige identifiziert worden, 80 davon seien bereits verurteilt, die meisten davon allerdings in Abwesenheit.

Unicef: Viele ukrainische Kinder rund 200 Tage in Bunkern gewesen

13 Uhr: Kinder in der Nähe der Kriegsfront in der Ukraine haben nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef Monate in Kellern, Bunkern oder Löchern im Boden verbracht, um sich vor Angriffen zu schützen. Innerhalb von zwei Jahren bis zu gut 200 Tage so zu verbringen, sei schwer vorstellbar und gefährde die psychische Gesundheit, sagt Unicef-Sprecher James Elder in Genf zum zweiten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs.

"Sicherheit vor Raketen und Drohnen zu suchen, ist für diese Kinder mit einem hohen Preis verbunden", sagt er. "Die psychologischen Narben bei den Kindern sind tief. Und sie werden von Tag zu Tag schlimmer." Die Hälfte der 13- bis 15-Jährigen habe Schlafprobleme. Jeder fünfte werde immer wieder durch Erinnerungen an schlimme Ereignisse gequält. Eltern berichteten, dass Kinder und Jugendliche mehr Angstzustände und Trauer verspürten und das Interesse an früheren Aktivitäten verloren hätten. Obwohl sie eigentlich viel Zeit zur emotionalen Unterstützung ihrer Kinder brauchten, kämpften sie damit, ihre Familien durchzubringen.

USA verhängen 500 neue Sanktionen gegen Russland

12.40 Uhr: Die USA kündigen mehr als 500 neue Sanktionen gegen Russland an. Grund sei der andauernde Krieg und der Tod des Regimekritikers Alexej Nawalny, teilt das US-Präsidialamt mit. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen Personen, die im Zusammenhang mit Nawalnys Inhaftierung stünden, gegen die russische Finanzbranche und den militärisch-industriellen Komplex.