Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine: 120.000 russische Kriegsverbrechen erfasst Von dpa , afp , Reuters , fho , sic , aj , mam , lex , das , cc , te Aktualisiert am 25.02.2024 - 15:29 Uhr Lesedauer: 49 Min. Eine Frau trauert am Grab eines ukrainischen Soldaten (Archivbild): Seit Beginn der Invasion in die Ukraine haben Russlands Streitkräfte an vielen Orten des Landes Kriegsverbrechen begangen. (Quelle: GLEB GARANICH/Reuters-bilder)

Die Ukraine meldet 120.000 Kriegsverbrechen Russlands. Annalena Baerbock bricht ihren Besuch in Mykolajiw wegen einer russischen Drohne ab. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukraine schließt Verhandlungen mit Russland nicht kategorisch aus

14.52 Uhr: Die Ukraine erwägt direkte Friedensverhandlungen mit Russland. Demnach sollte in einem ersten Schritt bei der in der Schweiz geplanten Friedenskonferenz ein Konzept von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit internationalen Partnern beraten werden. Dieses Konzept könnte bei einer zweiten Konferenz Russland offiziell übergeben werden. "Es könnte eine Situation entstehen, in der wir gemeinsam Vertreter der Russischen Föderation einladen. Dort wird ihnen der Plan vorgelegt", sagt der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, im Fernsehen. Russland hat bereits erklärt, dass es derzeit keine Grundlage für Friedensgespräche gebe.

Baerbock muss Besuch wegen russischer Drohne abbrechen

14.32 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat den Besuch eines Wasserwerks in der südukrainischen Stadt Mykolajiw wegen einer russischen Aufklärungsdrohne vorzeitig abbrechen müssen. Das teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Sonntag am Rande der Reise der Grünen-Politikerin mit. Die Delegationsmitglieder waren zuvor aufgefordert worden, rasch in die gepanzerten Fahrzeuge von Baerbocks Kolonne zurückzukehren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine: 120.000 russische Kriegsverbrechen erfasst

14.26 Uhr: Zwei Jahre nach dem russischen Überfall hat die Ukraine bereits über 120.000 russische Kriegsverbrechen erfasst. "Es gibt kein Verbrechen, das die Russen nicht während dieses Krieges verübt haben", sagt Generalstaatsanwalt Andrij Kostin beim Forum "Ukraine. Jahr 2024" vor Journalisten in Kiew. Die Ermittlungen hätten schon zu Urteilen geführt. "Wir haben bereits 80 Urteile ukrainischer Gerichte während des Krieges", unterstreicht Kostin. Ziel seien aber Tribunale nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse, in denen nach dem Zweiten Weltkrieg Kriegsverbrecher der Nationalsozialisten zur Verantwortung gezogen wurden. Ein solches müsse es beispielsweise zu verübten Verbrechen in der von Russland eroberten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol geben.

Internationale Organisationen und Kiew werfen der russischen Seite regelmäßig unter anderem die Misshandlung von Kriegsgefangenen vor. In mehreren Fällen sind ukrainische Soldaten demnach auch nach ihrer Gefangennahme ermordet worden.

Der Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, konstatiert beim Forum, dass das internationale System und dessen Organisationen der Situation nicht gerecht würden. Insbesondere erhebt er schwere Vorwürfe gegen das Internationale Rote Kreuz. "Das Internationale Rote Kreuz hat keinen einzigen unserer Kriegsgefangenen in Russland besucht", betont Jermak. Die Organisation helfe auch nicht bei der Rückkehr von in Russland und den besetzten Gebieten befindlichen ukrainischen Kindern. Kiew zufolge werden gut 20.000 ukrainische Kinder widerrechtlich von Russland festgehalten.

Russischer Beschuss zerstört Bahnhof in Ostukraine

12.31 Uhr: Russland hat die Kleinstadt Kostjantyniwka im Gebiet Donezk nach ukrainischen Angaben massiv mit Raketen beschossen. Eine Person sei dabei verletzt worden, teilte der Militärgouverneur der Region, Wadym Filaschkin, am Sonntag bei Telegram mit. Nach Angaben der ukrainischen Polizei wurden durch den Beschuss eine Reihe von Gebäuden beschädigt, unter anderem eine Kirche und das Bahnhofsgebäude.

