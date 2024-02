Newsblog zum Ukraine-Krieg Bericht: "Katastrophaler Munitionsmangel" möglich Von dpa , afp , Reuters , fho , sic , aj , mam , lex , das , cc Aktualisiert am 23.02.2024 - 03:41 Uhr Lesedauer: 35 Min. Ein ukrainischer Soldat mit einer Granate (Archivbild): Der Mangel an Munition könnte sich bald erheblich ausweiten, so ein US-Bericht. (Quelle: André Hirtz/imago) News folgen

Die USA verhängen weitere Sanktionen gehen Russland. Schweden schickt Kampfboote. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Bericht: Bald katastrophaler Munitionsmangel in der Ukraine möglich

3.15 Uhr: Die USA schätzen, dass die ukrainische Armee ab Ende März mit potenziell katastrophalen Mangelerscheinungen zu kämpfen haben könnte. Dies berichtet ABC News unter Berufung auf interne US-Einschätzungen. Insbesondere könnten Munition und Luftabwehrkapazitäten knapp werden und damit Russland einen bedeutenden Vorteil im Kriegsverlauf verschaffen.

Ein nicht namentlich genannter hochrangiger US-Verteidigungsbeamter sagte gegenüber dem US-Sender: "Der kritische Zeitpunkt beginnt jetzt und wird sich immer weiter bis zum Sommer verschlechtern." Die Unterstützung für die Ukraine durch den US-Kongress und die amerikanische Öffentlichkeit nimmt laut ABC News immer mehr ab. Das einstige robuste Finanz- und Waffenhilfepaket der USA – insgesamt rund 44 Milliarden Dollar seit der Invasion – ist weitgehend versiegt. "Was heute geschützt ist, wird in Zukunft nicht mehr geschützt werden können, wenn nicht genügend Abfangjäger zur Verfügung stehen", so der Sprecher. Das primäre Ziel sei, Luftangriffe abzufangen. "Wenn wir das nicht schaffen können, ist es an der Zeit, unsere Sachen zu packen."

Schweden schickt Ukraine moderne Kampfboote

2.15 Uhr: Wenige Tage vor dem zweiten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine stellt Schweden dem angegriffenen Land neue Militärhilfe im Wert von umgerechnet rund 630 Millionen Euro in Aussicht. Im Rahmen des 15. und bislang größten Hilfspakets dieser Art will der skandinavische Nato-Anwärter der Ukraine unter anderem Kampfboote vom Typ Stridsbåt 90 (CB90), Gruppenboote, Unterwasserwaffen wie zum Beispiel Minen, Artilleriemunition und Luftabwehrmaterial zur Verfügung stellen. Das gab Verteidigungsminister Pål Jonson am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt.

Das Schiff kann als schnelles Angriffs- und Küstenverteidigungsboot, als Patrouillenboot oder als Unterstützungsschiff für Spezialeinsätze eingesetzt werden. Es kann auch für Aufklärungs-, Überwachungs- und Nachrichtendiensteinsätze verwendet werden.

Moldawien bedankt sich für Sanktionen

0.10 Uhr: Der moldawische Ministerpräsident dankt der Europäischen Union für die Verhängung von Sanktionen gegen fünf Bürger Moldawiens und einen russischen Staatsangehörigen. "Die beschlossenen Sanktionen sind ein Signal, dass wir die uneingeschränkte Unterstützung der EU im Kampf gegen den hybriden Krieg Russlands und die Versuche, die Rechtsstaatlichkeit und die Sicherheit unseres Landes zu untergraben, haben", erklärt Ministerpräsident Dorin Recean in den sozialen Medien. In der Erklärung der EU wird der Spitzendiplomat Josep Borrell mit den Worten zitiert, die Republik Moldau sei "eines der Länder, die am stärksten von den Folgen der illegalen Invasion Russlands in der Ukraine betroffen sind."

Donnerstag, 23. Februar

USA wollen weitere Sanktionen gegen Russland verhängen

23.40 Uhr: Die USA wollen am Freitag anlässlich des zweiten Jahrestages der russischen Invasion in der Ukraine Sanktionen gegen mehr als 500 Ziele in Russland verhängen. Das sagt der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo zu Reuters. Die Maßnahmen, die in Zusammenarbeit mit anderen Ländern ergriffen würden, richteten sich gegen den militärisch-industriellen Komplex Russlands sowie gegen Unternehmen in Drittländern, die Russland den Zugang zu den von ihm gewünschten Gütern erleichterten. Washington wolle Russland wegen des Krieges und des Todes des Oppositionsführers Alexej Nawalny zur Rechenschaft ziehen.

IWF wohl vor Kredit-Auszahlung von 880 Millionen Dollar an Ukraine