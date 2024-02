Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin nimmt an Testflug von Nuklearbomber teil Von dpa , afp , Reuters , fho , sic , aj , mam , lex , das , cc Aktualisiert am 22.02.2024 - 19:15 Uhr Lesedauer: 32 Min. Testflug im Nuklearbomber: Wladimir Putin klettert an Bord einer modernisierten Tupolew Tu-160M. (Quelle: IMAGO/Dmitry Azarov/imago) News folgen

Ein russischer Blogger stirbt, nachdem er über Tote in Awdijiwka schreibt. Putin soll weiter an einen Sieg glauben. Mehr Informationen im Newsblog.

Lettland verhängt Importstopp für Getreide aus Russland und Belarus

19.01 Uhr: Lettland hat einen Importstopp für Getreide und andere Agrar- und Futtermittelerzeugnisse aus Russland und Belarus beschlossen. Das Parlament in Riga stimmt für ein Einfuhrverbot von derartigen Waren aus den beiden Nachbarländern, die auch aus Drittstaaten künftig nicht mehr zum Verbleib in dem baltischen EU- und Nato-Land eingeführt dürfen. Der Transit über Lettland soll weiter möglich sein.

Mit der Gesetzesänderung soll nach Parlamentsangaben verhindert werden, dass Russland und Belarus und deren Unternehmen zusätzliche Einnahmen aus dem Export ihrer Produkte nach Lettland erzielen können, mit denen der Krieg in der Ukraine finanziert werden kann. Die Regelung soll zunächst bis zum 1. Juli 2025 gelten. Sie muss zuvor noch von Staatspräsident Edgars Rinkevics gebilligt werden.

Internationale Konferenz zu Kriegsverbrechen in der Ukraine

18.35 Uhr: Kurz vor dem zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine beschäftigt sich eine internationale Konferenz in Berlin damit, wie im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begangene Völkerrechtsverbrechen strafrechtlich verfolgt werden können. An der Veranstaltung am Freitag, zu der Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) eingeladen hat, wollen sein polnischer Amtskollege, Adam Bodnar, sowie der ukrainische Generalstaatsanwalt, Andriy Kostin, und US-Regierungsvertreter teilnehmen.

Lettlands Parlament sagt der Ukraine Unterstützung bis zum Sieg zu

17.35 Uhr: Lettlands Parlament hat während einer Sondersitzung der Ukraine Unterstützung bis zu deren Sieg zugesagt. "Wir müssen so viel wie möglich tun, und noch mehr", sagt Staatspräsident Edgars Rinkevics in seiner Rede vor den Abgeordneten des baltischen EU- und Nato-Landes in Riga. Zugleich warnt er vor Kriegsmüdigkeit: "Lasst uns ohne Illusionen leben. Leider könnte Russlands Aggression gegen die Ukraine noch Jahre andauern." An diesem Samstag ist der zweite Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine.

Auch Regierungschefin Evika Silina ruft zur anhaltenden politischen, militärischen und finanziellen Unterstützung der Ukraine auf. Nach ihren Angaben hat Lettland seit Kriegsbeginn mit Hilfen im Wert von mindestens 650 Millionen Euro unterstützt. In diesem Jahr sollten sie bei über 200 Millionen Euro liegen, sagt die Ministerpräsidentin des an Russland grenzenden Ostseestaats mit 1,9 Millionen Einwohnern. Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk dankt in einer Videoansprache dem lettischen Volk für die "unerschütterliche Unterstützung und Hilfe".

Großbritannien liefert Ukraine weitere 200 Panzerabwehrlenkwaffen

15.35 Uhr: Großbritannien hat der Ukraine die Lieferung von weiteren 200 Panzerabwehrlenkwaffen vom Typ "Brimstone" zugesagt. "Diese Raketen haben bereits erhebliche Auswirkungen auf dem Schlachtfeld gehabt und in einem Fall russische Streitkräfte gezwungen, ihren Versuch, einen Fluss zu überqueren, aufzugeben und sich zurückzuziehen", sagt der britische Verteidigungsminister Grant Shapps im Parlament in London. Großbritannien hatte bereits zuvor Hunderte "Brimstones" an die Ukraine übergeben.

Shapps kündigt zudem an, dass Großbritannien gemeinsam mit seinen Verbündeten im ersten Halbjahr 2024 weitere 10.000 ukrainische Soldaten ausbilden werde. Großbritannien werde seine Unterstützung für die Ukraine verstärken, sagt der Minister. "Alle freiheitsliebenden Staaten sollten dasselbe tun." Dieses Jahr sei für die Ukraine entscheidend, daher sei es an der Zeit, dass der Westen und alle zivilisierten Nationen der Ukraine die Unterstützung gäben, die sie brauche.

Putin nimmt an Testflug von Nuklearbomber teil