Newsblog zum Ukraine-Krieg Rotes Kreuz: 23.000 Menschen in der Ukraine vermisst Von dpa , afp , Reuters , fho Aktualisiert am 19.02.2024 - 13:47 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Das Schicksal von Zehntausenden Ukrainern ist unklar, sagt das Rote Kreuz. Dänemark will seine Militärhilfen erhöhen. Mehr Informationen im Newsblog.

Rotes Kreuz: 23.000 Menschen in der Ukraine vermisst

12.45 Uhr: In der Ukraine gelten mindestens 23.000 Menschen als vermisst. Ihr Schicksal ist unklar, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Genf berichtet. Sie könnten festgenommen, umgekommen oder verschleppt worden sein – oder aber Angehörige hätten sich während der Flucht aus den Augen verloren, heißt es vom IKRK. Bis Ende Januar habe das IKRK 8.000 russischen und ukrainischen Familien helfen können, Informationen über das Schicksal oder den Aufenthaltsort ihrer vermissten Angehörigen zu erhalten, berichtet die Organisation.

"Nicht zu wissen, was mit einem geliebten Menschen geschehen ist, ist unerträglich, und dies ist die tragische Realität für Zehntausende Familien, die in ständiger Angst leben", teilt Dusan Vujasanin, der zuständige Leiter des IKRK-Suchdienstes, mit. Das IKRK zitierte ein Familienmitglied, das nach Angehörigen sucht, mit den Worten: "Ich habe keine Tränen mehr, nur noch Schmerz, und mein Herz zerbricht."

Das IKRK hat im März 2022, kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine, das Büro für die Suche nach Vermissten eingerichtet. Es hilft Familien auf beiden Seiten des Konflikts. Nach den weltweit geltenden Genfer Konventionen sind an Konflikten beteiligte Parteien verpflichtet, Informationen über Gefangene zu sammeln und auszutauschen. Das IKRK ist der neutrale Vermittler zwischen beiden. Die Genfer Konventionen sollen Personen schützen, die nicht oder nicht mehr an Kampfhandlungen beteiligt sind. Sie sind das Kernstück des humanitären Völkerrechts.

Ukrainischer Minister: Polnische Grenzblockaden sind "Gefahr für die Sicherheit"

11.49 Uhr: Der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow bezeichnet die Blockaden der polnischen Landwirte an der gemeinsamen Grenze als "direkte Gefahr für die Sicherheit" seines Landes. "Solche Aktionen wirken sich negativ auf unsere Konfrontation mit dem gemeinsamen Feind Russland aus", erklärt Kubrakow auf dem Onlinenetzwerk Facebook.

Sechs Kontrollpunkte werden demnach aktuell auf der polnischen Seite blockiert. Am schwierigsten sei die Situation am Grenzübergang Jagodyn-Dorohusk, wo der Güterverkehr komplett zum Erliegen gekommen sei.

Von polnischer Seite heißt es, in Dorohusk warteten derzeit etwa 600 Lkw auf ihre Ausfahrt aus Polen. "Die geschätzte Wartezeit, bis diese Anzahl von Lkw abfährt, beträgt etwa 232 Stunden", sagt Michal Derus, Sprecher der Steuerverwaltungskammer im ostpolnischen Lublin, der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings seien auch von ukrainischer Seite keine Lastwagen nach Polen eingereist. Es handle sich demnach um eine "totale Blockade".

Diese Faktoren erschweren der Ukraine die Verteidigung

10.28 Uhr: Die Temperaturen steigen, Schnee und Eis schmelzen – die aktuelle Wetterlage könnte für das ukrainische Militär zum Problem werden. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Institute for the Study of War (ISW) hervor. Doch die Experten sehen noch einen weiteren Faktor, der der Ukraine die Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg erschwert. Mehr dazu lesen Sie hier.

EU will 13. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen

10.16 Uhr: Die Europäische Union will ein 13. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen, wie der Außenbeauftragte Josep Borrell und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ankündigten. Beide äußerten sich in Brüssel vor Beratungen der Außenministerinnen und Außenminister der 27 Mitgliedstaaten. Baerbock betonte, bei neuen Sanktionen werde die EU auch die Konsequenzen aus dem Tod des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny einbeziehen.