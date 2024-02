Newsblog zum Ukraine-Krieg Russlands Geheimdienst nimmt US-Bürgerin fest Von dpa , afp , Reuters , fho , sic , aj , mam Aktualisiert am 20.02.2024 - 11:11 Uhr Lesedauer: 14 Min. Russlands Präsident Wladimir Putin (Archivbild): Bis 1999 war Putin selbst Direktor des Inlandsgeheimdienstes FSB. (Quelle: SPUTNIK/Reuters) News folgen

Selenskyj bezeichnet die Lage an der Front als "äußerst schwierig". Die EU macht Putin für Nawalnys Tod verantwortlich. Mehr Informationen im Newsblog.

Neue Militärhilfe für die Ukraine aus Schweden

9.59 Uhr: Schweden schnürt ein neues Militärhilfspaket für die Ukraine im Volumen von 7,1 Milliarden Kronen oder umgerechnet rund 633 Millionen Euro. Dies umfasse eine Lieferung von militärischer Ausrüstung wie Artillerie und Artilleriemunition sowie Geld für die Waffenbeschaffung, teilt das Verteidigungsministerium mit. "Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist", sagt Verteidigungsminister Pål Jonson auf einer Pressekonferenz.

Es ist die 15. Runde schwedischer Hilfe für die Ukraine und das bisher größte Paket des nordischen Landes. Sie summiert sich damit seit Beginn der russischen Invasion im Februar auf umgerechnet rund 2,7 Milliarden Euro.

Polnische Bauern wollen Grenze zur Ukraine blockieren

9.25 Uhr: Polnische Landwirte wollen ihre Proteste gegen erleichterte Getreideeinfuhren aus der Ukraine mit einer umfassenden Grenzblockade wieder verstärken. "Es wird eine totale Blockade aller Grenzübergänge geben", kündigt ein Sprecher der Bauerngewerkschaft Solidarity an. Militärische Hilfsgüter würden durchgelassen, der Lkw- und Personenverkehr aber blockiert. Es werde Blockaden in den Häfen und auf den Autobahnen geben. Ukrainische Spediteure kündigen einen Gegenprotest an drei Grenzübergängen an.

Agrargüter zählen zu den wichtigsten Einnahmequellen der Ukraine. Wegen des Krieges gegen Russland versucht das Land, diese Produkte statt über das umkämpfte Schwarze Meer verstärkt über den Landweg zu exportieren. In Polen, aber auch in der Slowakei, kommt es seit Monaten zu Protesten von Landwirten und Lkw-Fahrern gegen eine solche Einfuhr in die EU, weil sie Einbußen durch billigere Konkurrenz befürchten.

Russlands Geheimdienst nimmt US-Bürgerin fest

9.24 Uhr: Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben eine 33 Jahre alte Frau mit US-amerikanischer und russischer Staatsbürgerschaft wegen des Verdachts auf Landesverrat in Jekaterinburg am Ural festgenommen. Die in der US-Metropole Los Angeles wohnhafte Verdächtige sitze in Untersuchungshaft, weil sie Geld für eine ukrainische Organisation gesammelt und damit gegen die Sicherheit Russlands gearbeitet habe, teilt der FSB in Moskau mit. Demnach soll die Frau Spenden für eine Organisation gesammelt haben, die anschließend Material für die ukrainischen Streitkräfte angeschafft hat. Beweise präsentierte der FSB nicht.

Laut der Mitteilung des FSB wurden für das Geld medizinische Artikel, Ausrüstung und auch Munition eingekauft. In den USA habe die Frau mehrfach an "öffentlichen Aktionen zur Unterstützung des Kiewer Regimes" teilgenommen. Die Ermittlungen dauerten an, heißt es.

Russland steht in den USA immer wieder in der Kritik, Bürger des Landes gezielt zu verfolgen und in Haft zu nehmen, um sie dann gegen Gefangene auszutauschen. So wurde im März vorigen Jahres der US-Journalist Evan Gershkovich wegen angeblicher Spionage festgenommen. Putin hatte zuletzt erklärt, dass Russland bei einer Einigung mit den USA bereit sei, den Korrespondenten der renommierten US-Zeitung "Wall Street Journal" gegen Russen in Gefangenschaft auszutauschen. Das "Wall Street Journal" hatte alle Vorwürfe gegen seinen Reporter dementiert und dessen Freilassung gefordert.

Ukraine fordert nach Tod von Nawalny weitere Sanktionen gegen Russland