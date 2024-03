Newsblog zum Ukraine-Krieg London: Russland hat Rüstungsproduktion stark erhöht Von dpa , afp , Reuters , LMK , bm , csi , sic , cc , lex , lec Aktualisiert am 01.03.2024 - 13:34 Uhr Lesedauer: 33 Min. Artilleriemunition (Symbolbild): Laut britischen Informationen ist Russland in diesem Jahr in der Lage mehr Material zu beschaffen als die Ukraine. (Quelle: André Hirtz/imago) News folgen

Olaf Scholz sorgt bei einem Auftritt für Wirbel. Russland baut seine Rüstungsproduktion wohl weiter aus. Mehr Informationen im Newsblog.

London: Russland hat Rüstungsproduktion 2023 stark erhöht

13.03 Uhr: Russland hat seine Rüstungsproduktion für den Angriffskrieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung massiv erhöht. "Obwohl die Verteidigungsindustrie nicht in der Lage ist, den Anforderungen der russischen Operationen gegen die Ukraine vollständig gerecht zu werden, ist sie mit ziemlicher Sicherheit das gesamte Jahr 2024 über in der Lage, einen Materialvorteil gegenüber der Ukraine zu erzielen", teilte das britische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Die Produktionsleistung sei 2023 stark gestiegen, hieß es in London weiter. Dies sei gelungen, indem die Zahl der Beschäftigten auf 3,5 Millionen erhöht worden, Schichten ausgeweitet, bestehende Produktionslinien ausgebaut sowie ungenutzte Produktionskapazitäten wieder in Betrieb genommen worden seien. Bei einem Großteil handele es sich nicht um neue, sondern um sanierte oder modernisierte Waffen und Fahrzeuge, etwa bei den Kampfpanzern.

Die Produktion von Artilleriemunition sei 2023 deutlich gestiegen und werde auch in diesem Jahr weiter hochgefahren. "Allerdings dürfte die Munitionsproduktion aufgrund von Kapazitätsengpässen in den nächsten zwölf Monaten ihren Höhepunkt erreichen."

Russland will Opfer von Flugzeugabsturz an Ukraine übergeben

7.42 Uhr: Der Nachrichtenagentur RIA zufolge will Russland die Leichen der Opfer eines Militärflugzeugabsturzes vom Januar übergeben. RIA zitierte dabei die russische Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalkowa. Sie sagte der Agentur, dass sie wegen der Leichen in Kontakt mit ukrainischen Beamten stehe. Moskau beschuldigt Kiew, das Flugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 in der russischen Region Belgorod abgeschossen und 74 Menschen an Bord getötet zu haben. Darunter befanden sich 65 gefangene ukrainische Soldaten, die gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht werden sollten. Die Ukraine hatte bisher weder bestätigt noch dementiert, dass sie das Flugzeug abgeschossen hat.

Ukraine evakuiert 18 Dörfer bei Kupiansk

4.50 Uhr: Der Leiter der Regionalverwaltung in Charkiw, Oleh Syniehubov , hat eine Räumung von 18 Dörfern nahe der umkämpften Stadt Kupiansk angekündigt. In diesen würden 161 Kinder wohnen, eine Gesamtzahl der Einwohner nannte er in seinem Beitrag auf Facebook nicht. Zuvor seien bereits mehr als 28.000 Personen in der Region evakuiert worden. Die Umgebung von Kupiansk wird seit Wochen von russischen Truppen beschossen. Vor zehn Tagen hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Stadt noch besucht.

Frankreich schickt Ukraine 100 Drohnen

4.40 Uhr: Frankreich will der Ukraine 100 Drohnen der französischen Firma Delair liefern. Das kündigte der französische Verteidigungsminister Sebastien Lecornu am Donnerstag auf X an. Das Unternehmen produziert Aufklärungsdrohnen und solche für Spezialoperationen. Drohnen sind eine wichtige Waffe der ukrainischen Verteidigung im Krieg gegen Russland. Präsident Wolodymyr Zelenskij, hatte mehrfach erklärt, dass die Herstellung und der Einsatz von Drohnen eine der obersten Prioritäten der Ukraine für 2024 seien.

Russland will Leichen von Absturzopfern übergeben

