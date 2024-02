Russland nimmt Ort nordwestlich von Awdijiwka ein

Kreml: Putins Treffen mit Erdoğan erst nach Wahl Mitte März

Es wäre Putins erster Besuch in einem Nato-Mitgliedsstaat seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine vor zwei Jahren. Putin, der vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine per Haftbefehl gesucht wird, reist nicht mehr oft ins Ausland.