Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj fordert Härte: "Es ist ihm egal, wen er tötet" Aktualisiert am 04.03.2024 - 05:37 Uhr

Präsident Selenskyj fordert vom Westen Härte gegenüber Putin. Unterdessen steigt die Zahl der toten Kinder in Odessa weiter. Mehr Informationen im Newsblog.

Tass: Russland bestellt deutschen Botschafter ein

8.23 Uhr: Das russische Außenministerium bestellt offenbar den deutschen Botschafter ein. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen nicht näher genannten Insider.

Zahl der Todesopfer in Odessa steigt weiter

3.20 Uhr: Nach dem schweren russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Samstag ist die Zahl der Toten in der südukrainischen Stadt Odessa auf zwölf gestiegen. Die Leichen von zwei Kindern, einem zehnjährigen Jungen und seiner acht Jahre alten Schwester, seien nun aus den Trümmern geborgen worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit.

Wenige Stunden zuvor waren nach Kipers Angaben die Leichen einer Frau und eines Babys aus den Trümmern geborgen worden. Das Kind sei nicht einmal ein Jahr alt gewesen. Die Zahl der im Zuge dieses Angriffs in Odessa getöteten Kinder steigt damit auf fünf. Die russische Drohne war in ein neunstöckiges Wohnhaus in der Hafenstadt am Schwarzen Meer eingeschlagen.

Montag, 4. März 2024

Selenskyj: "Putin will keinen Frieden"

21.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eindringlich mehr Unterstützung des Westens im Kampf gegen Russland. Er verwies in seiner allabendlichen Videoansprache auf die getöteten und verletzten Zivilisten bei den jüngsten russischen Angriffen am Wochenende. Allein in Odessa am Schwarzen Meer wurden zwölf Menschen getötet; in Kurachowe im Osten des Landes 16 Menschen verletzt.

"Kein Staat in Europa hätte einem solchen Druck und Übel alleine standhalten können", sagt Selenskyj mit Blick auf weitere russische Angriffe der vergangenen Tage. "Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt alle zusammenstehen – alle, die das Leben wertschätzen und die nicht wollen, dass dieser Terror auf andere Nationen übergreift." Alle führenden Politiker und internationalen Organisationen müssten auf das Vorgehen Russlands und von Kremlchef Wladimir Putin mit aller Härte reagieren. "Putin will keinen Frieden – er will nur Krieg und Tod", sagt Selenskyj. "Es ist ihm egal, wen er tötet, sein Hauptziel ist die Zerstörung – zuerst die Ukraine und die Ukrainer. Und dann Sie, liebe Partner."

Selenskyj sagt weiter: "Deshalb ist es eine Frage des Überlebens – nicht nur für die Ukraine –, dass die Welt auf das russische Böse reagiert und zurückschlägt." Der Krieg müsse für Russland hoffnungslos werden. "Das russische Böse sollte nicht durch schwache Entscheidungen, Lieferverzögerungen oder Unentschlossenheit ermutigt werden."

Wissler sieht Abhöraffäre als weiteren Grund gegen Taurus-Lieferung

20.50 Uhr: Die Linken-Parteichefin Janine Wissler sieht in der Taurus-Abhöraffäre einen weiteren Grund, den Marschflugkörper nicht an die Ukraine zu liefern. "Inhaltlich zeigen die Gespräche noch einmal sehr deutlich, dass die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern brandgefährlich wäre", sagt Wissler dem "Spiegel". Mögliche Angriffe "bis nach Moskau" könnten "eine beispiellose Eskalationsspirale auslösen", warnt sie.

Wissler fordert zudem die Aufklärung des Vorgangs. "Es ist gefährlich, die Bundeswehr mit dreistelligen Milliardenbeträgen auszustatten, wenn sie nicht einmal in der Lage ist, eine Videokonferenz abhörsicher abzuhalten", sagt die Linken-Chefin mit Verweis auf das Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro.

Auch der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle kritisiert, dass auch zwei Jahre nach der russischen Invasion der Ukraine "bestimmte staatliche Strukturen in Deutschland nicht hinreichend auf die Sicherheitslage eingestellt zu sein" scheinen. Es bedürfte einer "Generalrevision der gesamten internen Infrastruktur zur internen Kommunikation sicherheitsrelevanter Stellen in Deutschland", fordert Kuhle.

Ukraine: 16 Verletze bei russischem Angriff im Osten

17.28 Uhr: Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Kurachowe im Südosten der Ukraine sind nach ersten Angaben mindestens 16 Menschen verletzt worden. Die gelenkte Flugzeugbombe hat mehrere Wohnhäuser in dem Ort im Gebiet Donezk beschädigt, wie die ukrainische Agentur Unian weiter berichtete. Der Zustand von zwei der Verletzten wurde als kritisch beschrieben.