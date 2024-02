Aktualisiert am 26.02.2024 - 10:22 Uhr

Aktualisiert am 26.02.2024 - 10:22 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russische Soldaten werden wohl zu gegenseitigen Vergewaltigungen gezwungen. Annalena Baerbock bricht ihren Besuch in Mykolajiw wegen einer russischen Drohne ab. Mehr Informationen im Newsblog.

Selenskyj rechnet mit russischer Gegenoffensive Ende Mai

8.42 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet mit einer russischen Gegenoffensive zum Ende des Frühjahrs oder zu Beginn des Sommers. "Russland wird sich auf Gegenoffensiven zu Beginn des Sommers oder, wenn möglich, Ende Mai vorbereiten", sagt Selenskyj, "Wir werden uns auf die Schlacht vorbereiten." Das hat Selenskyj auf der Veranstaltung "Ukraine. Jahr 2024" am Sonntag in Kiew bekannt gegeben, wie die "Kiew Independent" berichtet.

Der ukrainische Präsident fügt hinzu, dass März und April aufgrund der "Instabilität in den USA , die sich auch auf andere Länder auswirken könnte" schwierige Monate für die Ukraine sein werden. Die Lage in den USA werde sich auch auf die EU auswirken, diese habe aber "die Fähigkeit gezeigt hat, mit entsprechender Unterstützung eine Führungsrolle zu übernehmen."

Kiew: Hälfte der westlichen Militärhilfe kommt zu spät

8.27 Uhr: Die Hälfte der westlichen Militärunterstützung zu spät in der Ukraine an, schreibt die britische Zeitung "The Guardian" mit Berufung auf den ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umerov. Die Ukraine verliere im Krieg mit Russland Territorium, weil 50 Prozent der vom Westen versprochenen Waffen Kiew zu spät erreichten. Das führe zu Rückschlägen und Todesfällen auf dem Schlachtfeld, sagt Umerov.