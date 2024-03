Hacker attackieren das russische Wahlsystem. Bei russischen Wahlen in besetzten ukrainischen Gebieten kommt es zu Zwischenfällen. Mehr Informationen im Newsblog.

Bericht: Milizen wollen Kriegsgefangene austauschen

0.30 Uhr: Pro-ukrainische Milizen haben offenbar dem Gouverneur von Belgorod ein Ultimatum gestellt. Die russischen Rebellen waren am Freitag und Samstag in das Gebiet eingedrungen, es gab dabei offenbar auf beiden Seiten Verluste und Gefangene. Jetzt hat das Russische Freiwilligenkorps den Gouverneur von Belgorod aufgefordert, einen Kriegsgefangenenaustausch zu organisieren. Russland hatte behauptet, die Angreifer zurückgeschlagen und vernichtet zu haben. Ein Video auf X zeigte aber einen russischen Soldaten, offenbar in Gefangenschaft, der die offiziellen Angaben bezweifelte. In dem Beitrag werden auch mehrere andere, aber unkenntlich gemachte Soldaten gezeigt.

Samstag, 16. März

Selenskyj lobt neue Reichweite ukrainischer Drohnen

22.24 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die erweiterte Reichweite ukrainischer Kampfdrohnen als wichtige militärische Stärkung seines von Russland angegriffenen Landes. "In diesen Wochen haben viele bereits gesehen, dass das russische System der Kriegsführung Schwachstellen hat und dass wir diese Schwachstellen mit unseren Waffen erreichen können", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Er bezog dies offensichtlich auf mehrere erfolgreiche Angriffe ukrainischer Drohnen auf russische Raffinerien, die weit im Hinterland des Feindes liegen.

Mehrere Tote bei Angriffen auf Grenzgebiet

19.24 Uhr: In der Stadt Belgorod wurden nach Behördenangaben zwei Menschen durch ukrainischen Beschuss getötet. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, den ganzen Tag über seien mehrere ukrainische Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern auf Belgorod und die Grenzregion Kursk abgewehrt worden. Zudem hätten russische Truppen das Eindringen "ukrainischer Sabotage- und Aufklärungsgruppen" nach Russland vereitelt.

Belgorods Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow ordnet wegen der Angriffe erneut die vorübergehende Schließung von Einkaufszentren und Schulen an. Laut Gladkow wurde ein Fahrer getötet, als ein Geschoss seinen Lastwagen traf. Eine Frau wurde demnach getötet, als sie auf einem Parkplatz streunende Hunde fütterte. Ihr Sohn sei lebensgefährlich verletzt worden.

In den Regionen Belgorod und Kursk hatten sich in den vergangenen Tagen kurz vor Beginn der russischen Präsidentschaftswahl die Angriffe pro-ukrainischer Kämpfer verstärkt. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte eine entschlossene Antwort angekündigt und gedroht, die Angriffe würden "nicht ungestraft bleiben".

Nawalny-Witwe ruft zum Protest gegen Wahl in Russland auf

17.48 Uhr: In Russland findet am Sonntag der dritte und letzte Tag der Präsidentschaftswahl statt, für den ruft die Witwe des verstorbenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny zu einer landesweiten Protestaktion auf. Julia Nawalnaja wirbt dafür, dass am letzten Wahltag um 12.00 Uhr mittags (10.00 Uhr MEZ) Gegner von Staatschef Wladimir Putin in Massen in die Wahllokale strömen. Die Teilnehmer der Protestaktion "Mittags gegen Putin" sollen für einen der Gegenkandidaten stimmen oder den Wahlzettel mit dem Schriftzug "Nawalny" ungültig machen.

Ukraine attackiert weitere russische Ölraffinerien

17.24 Uhr: Die Ukraine setzt mit erneuten Drohnenangriffen auf russische Ölraffinerien in der Region Samara mindestens eine Anlage in Brand. Ein Feuer in einer Raffinerie des staatlichen Ölkonzerns Rosneft in Sysran im Gebiet Samara sei nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht worden, teilt das Katastrophenschutzministerium der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Die Anlage kann jährlich bis zu 8,5 Millionen Tonnen beziehungsweise täglich bis zu 170.000 Barrel Rohöl verarbeiten.

Ein Drohnenangriff auf die Nowokuibyschewski-Raffinerie, die von Rosneft in derselben Region betrieben wird, sei vereitelt worden, teilt der örtliche Gouverneur mit. In der Ukraine erklärt ein Insider, der Geheimdienst SBU habe außerdem die Kuibyschewski-Raffinerie angegriffen, die sich unmittelbar in Samara befindet. Die Regionalhauptstadt liegt rund 500 Kilometer südöstlich von Moskau und 800 Kilometer nordöstlich der ukrainischen Grenze.

Ukraine soll russisches Wahlsystem lahmgelegt haben