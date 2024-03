Die Ukraine überlegt, Strafgefangenen den Kriegsdienst zu erlauben. Macron steht zu seinen Worten über Bodentruppen. Mehr Informationen im Newsblog.

Sanitäter in Odessa durch Raketenangriff getötet

12.44 Uhr: Bei neuen russischen Raketenangriffen auf die südukrainischen Hafenstadt Odessa sind mindestens zwei Menschen getötet worden. "Leider sind infolge der russischen Raketenattacke ein Sanitäter und ein Mitarbeiter des Zivilschutzes umgekommen", teilt der Gouverneur des Gebiets, Oleh Kiper, bei Telegram mit. Die Rettungskräfte seien nach den ersten Explosionen zum Einschlagsort geeilt und bei einem zweiten Raketenschlag getötet worden. Es gebe zudem noch Schwerverletzte unter den Einsatzkräften. Der Zivilschutzdienst informierte über mindestens 20 Verletzte. Zudem seien zehn Wohnhäuser und zwei Feuerwehrwagen durch die Explosionen beschädigt worden.

Bericht: Deutscher Kämpfer in Ukraine getötet

12.25 Uhr: Bei Gefechten in der Ostukraine wurde ein deutscher Kämpfer getötet. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dabei beruft der RND sich auf die Internationale Legion, der der Tote namens Stefan angehört haben soll.

Demnach soll der Kämpfer mit einer Drohnen-Aufklärungseinheit aus einem Unterstand heraus gearbeitet haben, als dieser getroffen wurde und einstürzte. "Als es gelang, ihn auszugraben, war er bereits tot", zitiert der RND die Internationale Legion. Stefan sei "ein echter Held" gewesen. Seit April 2022 soll er auf Seiten der Ukraine gekämpft haben.

UN-Bericht: Ukrainische Kriegsgefangene monatelang gefoltert

10.05 Uhr: Ukrainische Soldaten in Gefangenschaft werden einem UN-Bericht zufolge von russischen Armeeangehörigen und Gefängnisbeamten monatelang gefoltert. Die Misshandlungen seien "entsetzlich", systematisch und weitverbreitet, berichtet die Ukraine-Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrates in Genf. Kriegsgefangene würden regelmäßig schwer verprügelt und auch mit Elektroschocks gequält, teilweise an den Genitalien, heißt es.

Russland hält die Kriegsgefangenen laut dem Bericht etwa zwischen 9 und 15 Monate lang auf russischem und ukrainischem Territorium fest. "Die Schilderungen der Opfer zeigen, dass ihnen brutal und unablässig schwere Schmerzen und schweres Leid während nahezu der gesamten Haftzeit zugefügt werden", heißt es weiter. Gefangene würden auch an Hunger leiden und deshalb in ihrer Not Würmer, Seife, Papier und Hundefutter essen.

Laut der Kommission handelt es sich bei der Folter durch russische Armeeangehörige und Gefängnisbeamte um Kriegsverbrechen. Der Bericht schilderte auch Folter und sexuelle Verbrechen an ukrainischen Zivilistinnen und Zivilisten. In einem Fall sei eine 42-jährige schwangere Frau und die 17-jährige Freundin ihres Sohnes von zwei russischen Soldaten vergewaltigt worden.

Beschuss von Grenzregion – Bürger müssen wohl Wahllokal verlassen

8.46 Uhr: Am ersten Tag der viel kritisierten russischen Präsidentenwahl wird die Grenzregion Belgorod offiziellen Angaben zufolge erneut beschossen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Menschen verletzt worden sein, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Freitagmorgen auf Telegram mit. Laut russischem Verteidigungsministerium wurden über Belgorod sieben ukrainische Raketen abgeschossen. Das konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldet, Menschen hätten zwischenzeitlich die Wahllokale verlassen und in Schutzräumen Zuflucht suchen müssen. Der Urnengang, der Kremlchef Wladimir Putin seine fünfte Amtszeit sichern soll, ist für drei Tage bis Sonntagabend angesetzt.

Örtliche Behörden: Drei Kinder bei ukrainischem Angriff in Donezk getötet

6.50 Uhr: In der von Russland kontrollierten Stadt Donezk sind nach Angaben der dortigen Behörden drei Kinder bei ukrainischem Beschuss eines Wohnhauses getötet worden. Das Wohnhaus sei in der Nacht direkt getroffen worden, es sei ein Feuer ausgebrochen, teilt der Bürgermeister der in der Ostukraine gelegenen Stadt über Telegram mit. Er spricht von einem barbarischen Angriff. "Drei Kinder starben – ein 2007 geborenes Mädchen, ein 2021 geborenes Mädchen und ein 2014 geborener Junge."

Ukraine: Drohne trifft Wohnhaus

4.30 Uhr: Eine russische Kamikaze-Drohne hat in der zentralukrainischen Region Winnyzja ein Wohnhaus getroffen und drei Menschen verletzt. Serhii Borzov, Leiter der Militärverwaltung der Region, gab dies auf Facebook bekannt, berichtet Ukrinform. "In der Region Vinnytsia hat eine Drohne ein Wohngebäude getroffen. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Entsprechende Dienste arbeiten vor Ort", sagte er. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Trotz Nein zu Taurus: Selenskyj bedankt sich bei Scholz