USA kündigen Not-Militärpaket für die Ukraine an

19.30 Uhr: Nach monatelanger Pause kündigt die Regierung von US-Präsident Joe Biden ein Not-Hilfspaket mit militärischer Ausrüstung für die Ukraine an. Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, sagt im Weißen Haus in Washington , es habe einen Umfang von 300 Millionen US-Dollar (275 Millionen Euro) und enthalte unter anderem eine große Zahl an Artilleriegeschossen.

Schweiz untersucht mutmaßlichen Verstoß gegen Russland-Sanktionen

Moskau: Angriffe pro-ukrainischer Kämpfer zurückgeschlagen

19.05 Uhr: Die russische Armee hat nach Angaben Moskaus alle Angriffe pro-ukrainischer Kämpfer auf russische Grenzorte zurückgeschlagen. "Dank der aufopferungsvollen Aktionen russischer Soldaten wurden alle Angriffe durch ukrainische Terrorgruppen zurückgeschlagen", erklärte am Dienstagabend das Verteidigungsministerium in Moskau. Die Angreifer seien von der russischen Armee durch die Luftwaffe , Raketen und Artilleriefeuer vertrieben worden.

Ex-US-Präsident Clinton: Nato-Osterweiterung war richtig

15.47 Uhr: Der frühere US-Präsident Bill Clinton verteidigt den Beginn der Nato-Osterweiterung vor 25 Jahren. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, sagt der 77-Jährige auf einer Konferenz zum Jahrestag des Nato-Beitritts Tschechiens, Polens und Ungarns in Prag . "Manchmal muss man einfach ein Wagnis eingehen – und das ist es, was sich alle Beteiligten vor 25 Jahren entschieden haben zu tun", so Clinton rückblickend. Er fügt hinzu: "Ich denke, dass es eine gute Investition war."

Die drei ehemaligen Ostblockstaaten waren dem Verteidigungsbündnis am 12. März 1999 beigetreten. Kritiker hatten damals bemängelt, man ignoriere die Sicherheitsinteressen Moskaus. Clinton betont, dass er in seinen beiden Amtszeiten von 1993 bis 2001 versucht habe, die Russen einzubinden, zum Beispiel mit dem Nato-Russland-Rat. "Wir haben ihnen die Chance zur Teilhabe gegeben", sagt er. Das bedauere er für keinen Augenblick.

Russland: Dorf in ostukrainischer Region Donezk erobert

12.21 Uhr : Die russischen Streitkräfte sind nach Angaben aus Moskau in der Ostukraine weiter auf dem Vormarsch. Russische Truppen hätten die Kontrolle über das Dorf Newelske in der Region Donezk übernommen, berichtet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Der ukrainische Generalstab teilt dagegen am Vormittag mit, die russischen Angriffe an der Front in der Region seien zurückgeschlagen worden.

Entwurf: EU will Iran wegen Raketen-Lieferung an Russland sanktionieren

11.05 Uhr: Die EU-Staats- und Regierungschefs erwägen neue Sanktionen gegen den Iran wegen Berichten über eine Lieferung ballistischer Raketen an Russland. "Der Europäische Rat appelliert an Dritte, die materielle Unterstützung für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unverzüglich einzustellen", heißt es in dem von Reuters eingesehenen Textentwurf für den EU-Gipfel in der nächsten Woche.

Moskau meldet ukrainische Drohnenangriffe auf Ölanlagen

10.05 Uhr: Mit mehreren Dutzend Kampfdrohnen hat die Ukraine nach Moskauer Behördenangaben in der Nacht auf Dienstag Ziele in Russland angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilt mit, dass 26 Drohnen abgefangen worden seien. Demnach wurden die unbemannten Flugobjekte über sieben russischen Gebieten abgefangen, auch in der Region St. Petersburg.

Das am weitesten entfernte Ziel war laut Medien eine Raffinerie des russischen Ölkonzerns Lukoil in Kstowo bei Nischni Nowgorod, wo eine Drohne einen Brand verursachte. Die Stadt an der Wolga liegt etwa 800 Kilometer von der Ukraine entfernt.

Vatikan rudert nach umstrittenen Papst-Empfehlungen an Ukraine zurück

08.56 Uhr: Der Vatikan rudert nach der umstrittenen Äußerung von Papst Franziskus zurück, die Ukraine solle die weiße Fahne hissen und mit Russland verhandeln. Die erste Bedingung für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sei, dass Russland seine Aggression einstelle, sagt der Papst-Stellvertreter Kardinal Pietro Parolin in einem Interview mit "Corriere della Sera". Der Vatikan dränge auf einen Waffenstillstand und "zuallererst sollten die Aggressoren den Beschuss einstellen", sagt der Kardinal.

Offenbar weitere russische Ölraffinerie in Flammen

5.02 Uhr: Eine Raffinerie des russischen Ölkonzerns Lukoil in der russischen Region Nischni Nowgorod steht nach Angaben des Gouverneurs der Region nach einem Drohnenangriff in Flammen. "Heute Morgen wurde das Industriegebiet Kstowo, ein Brennstoff- und Energiekomplex, von Drohnen angegriffen", schreibt Gleb Nikitin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Die Arbeit in dem Werk sei wegen eines "Zwischenfalls" vorübergehend eingestellt, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf den Ölkonzern.

Zuvor war in derselben Nacht bereits eine mutmaßliche ukrainische Drohnenattacke auf eine Raffinerie in der Stadt Oryol bekannt geworden (siehe Eintrag von 1.54 Uhr).

Bürgermeister: Ukrainische Drohne über Moskau abgefangen

Moldau bestellt russischen Botschafter ein

2.04 Uhr: Wegen der Eröffnung russischer Wahllokale in der prorussischen Separatistenregion Transnistrien hat die Republik Moldau nach eigenen Angaben den russischen Botschafter einbestellt. Der russische Botschafter Oleg Wasnezow sei angewiesen worden, am Dienstag im Ministerium zu erscheinen, teilt das moldauische Außenministerium mit. Er solle zu Medienberichten Stellung nehmen, wonach sechs Wahllokale in Transnistrien betrieben würden statt wie vereinbart nur eines in der russischen Botschaft in der moldauischen Hauptstadt Chisinau.

Gouverneur: Drohnenangriff auf russische Treibstoffanlage

1.54 Uhr: Die Ukraine hat nach Angaben des Gouverneurs der zentralrussischen Region Oryol einen Drohnenangriff auf eine Kraftstoff- und Energieversorgungsanlage in der russischen Region geflogen. "Es gibt keine Verletzten", teilt Gouverneur Andrej Klytschkow über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein Öltank sei durch den Angriff in Brand geraten, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf Rettungskräfte.

Ukraine bestellt Botschafter des Vatikans ein

20.49 Uhr: Nach heftiger Kritik an Äußerungen von Papst Franziskus zu einer möglichen Kapitulation im Krieg gegen Russland hat die Ukraine den Vertreter des Heiligen Stuhls in Kiew ins Außenministerium einbestellt. Visvaldas Kulbokas, der Apostolische Nuntius, der den Vatikan in der Ukraine vertritt, sei darüber informiert worden, dass das von Russland angegriffene Land von Franziskus' Äußerungen "enttäuscht" sei, teilt die Behörde in Kiew mit.

Der päpstliche Appell solle "an den Angreifer und nicht an das Opfer gehen", kritisiert die ukrainische Seite. Zudem werde von Franziskus erwartet, dass er sich für einen "Sieg des Guten über das Böse" einsetze, "anstatt Appelle zu senden, die das Recht des Stärkeren legalisieren und ihn dazu ermutigen, die Normen des Völkerrechts weiter zu missachten".

US-Geheimdienste: Chinas Exporte nach Russland seit 2022 verdreifacht

20.43 Uhr: Die US-Geheimdienste beschreiben eine Zunahme des Handels zwischen China und Russland seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Der entsprechende chinesische Export von Waren mit potenzieller militärischer Verwendung habe sich seit 2022 verdreifacht, heißt es in der jährlichen Bedrohungsanalyse der US-Geheimdienste für 2024. Russland werde mehrere Jahre benötigen, um sich militärisch von den Verlusten an Soldaten und Material im Krieg zu erholen.

Selenskyj: Russischer Vormarsch in der Ostukraine ist "gestoppt"

20.40 Uhr: Die Ukraine ist es nach eigenen Angaben gelungen, den Vormarsch der russischen Armee im Land zu stoppen. "Unser Kommando, unser Militär hat den russischen Vormarsch in der Ostukraine gestoppt", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender BMF TV und der Tageszeitung "Le Monde". Die Lage an der Front habe sich verbessert. "Die Situation ist viel besser als in den letzten drei Monaten", versichert Selenskyj.

Die Ukraine war in den vergangenen Monate im Krieg gegen Russland zunehmend unter Druck geraten. Den ukrainischen Soldaten an der Front geht die Munition aus, unter anderem wegen der Verzögerung weiterer Militärhilfe aus den USA. Russland dagegen konnte zuletzt neue Gebiete unter seine Kontrolle bringen, darunter die hart umkämpfte Stadt Awdijiwka.

Selenskyj äußert sich zu Macrons Vorstoß

20.38 Uhr: Mit Blick auf die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angestoßene Diskussion um westliche Bodentruppen in der Ukraine sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender BMF TV und der Tageszeitung "Le Monde": "Solange die Ukraine sich hält, kann die französische Armee auf französischem Boden bleiben."

Macron hatte auf einer Ukraine-Konferenz in Paris einen internationalen Aufschrei ausgelöst, als er erklärte, dass die Entsendung westlicher Bodentruppe in die Ukraine nicht auszuschließen sei. Dies war bei den meisten Verbündeten, darunter Deutschland, sowie im eigenen Land auf heftige Ablehnung gestoßen. Später erklärte die französische Regierung, dass es nicht um Kampfeinheiten gehe, sondern um Ausbildung und Minenräumung.

Putin wechselt Vize-Verteidigungsminister aus

Kreml will wohl Ukrainer ohne russischen Pass aus besetzten Gebieten vertreiben

19.25 Uhr: Der Kreml will wohl bald Ukrainer aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine abschieben, sollten sich diese verweigern, einen russischen Pass anzunehmen. Das berichtet das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht am Montag. Demnach habe der russische Präsident Wladimir Putin bereits im April 2023 ein Dekret für Bewohner in den besagten Regionen erlassen, darunter etwa Luhansk und Donezk. Wer dort einen russischen Pass verweigere, solle der Anordnung zufolge automatisch zu einem "ausländischen Staatsbürger oder Staatenlosen" werden.

Außerdem heiße es in dem Dekret, dass die Personen nur bis zum 1. Juli 2024 das Recht hätten, in den russisch kontrollierten Gebieten zu leben. Zudem deuteten jüngste Äußerungen von Russlands früheren Präsidenten Dmitri Medwedew darauf hin, dass die "Personen in entlegene Teile Russlands abgeschoben werden könnten", heißt es aus dem Bericht der Briten.

Bericht: Russland produziert dreimal so viel Munition, wie der Westen in die Ukraine importiert

18.25 Uhr: Russland produziert beinahe dreimal so viel Munition, wie der Westen in die Ukraine liefert. Das berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf Schätzungen des Nato-Geheimdienstes über die russische Rüstungsproduktion sowie Angaben von Quellen, die mit den Waffenexporten des Westens vertraut sind.

"Wir befinden uns jetzt in einem Produktionskrieg", sagt ein hochrangiger Nato-Beamter zu CNN. "Der Ausgang des Krieges in der Ukraine hängt davon ab, wie jede Seite ausgerüstet ist, um diesen Krieg zu führen."

Erstmals Südkoreaner in Russland wegen mutmaßlicher Spionage inhaftiert

17.36 Uhr: Russische Behörden haben laut Medienberichten erstmals einen Südkoreaner wegen mutmaßlicher Spionage festgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldet, wurde Baek Won Soon in der Stadt Wladiwostok im äußersten Osten Russlands festgenommen und bereits im Februar in die Hauptstadt Moskau gebracht.

"Laut einer Quelle in den Strafverfolgungsbehörden hat Baek Won Soon Informationen über Staatsgeheimnisse an ausländische Geheimdienste weitergegeben", berichtet Tass. Die Untersuchungshaft wurde demnach am Montag bis zum 15. Juni verlängert. Auf Spionage steht in Russland eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

Bericht: Russland importiert Waffen aus Nato-Ländern

15.59 Uhr: Russland umgeht Importsanktionen mithilfe von Nato-Ländern. Das berichten das tschechische Investigativ-Medium "Investigace" und das russische Oppositionsmedium "The Insider". Ihre Recherchen ergeben, dass seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine 13.000 Schusswaffen und 8,9 Millionen Schuss Munition nach Russland gelangten. Mehr dazu lesen Sie hier .

Kreml lässt Berichte über Entlassung von Marine-Chef unkommentiert

14.55 Uhr: Die russische Staatsführung lässt Berichte über eine Entlassung von Marine-Chef Nikolai Jewmenow unkommentiert. "Es gibt Dekrete, die als geheim gekennzeichnet sind, ich kann sie nicht kommentieren. Es gab keine öffentlichen Dekrete in dieser Angelegenheit", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Am Sonntag hatte unter anderem die kremlnahe Zeitung "Iswjestija" berichtet, dass Jewmenow durch den bisherigen Kommandeur der russischen Nordflotte, Alexander Mojsejew, ersetzt worden sei.

Merz: Taurus-Ringtausch wäre nur zweitbeste Lösung

Zehn Jahre nach der russischen Annexion der Krim: So lebt es sich heute auf der Halbinsel

Kanzler Scholz widerspricht Papst

Belarus prüft Kampfbereitschaft der Streitkräfte

Nato: Duda fordert Anhebung des Zwei-Prozent-Ziels

Duda und Polens Ministerpräsident Donald Tusk werden am Dienstag zu Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden in Washington erwartet. Offizieller Anlass ist der 25. Jahrestag von Polens Beitritt zur Nato.

Russland meldet Toten durch ukrainischen Beschuss in Grenzregion

9.09 Uhr: In der westrussischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine ist nach Behördenangaben ein Mann durch Beschuss getötet worden. Eine weitere Frau habe durch den Angriff der ukrainischen Streitkräfte Verletzungen erlitten, teilt der Gouverneur der Region Kursk, Roman Starowoit, bei Telegram mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Klingbeil weist Vorschlag zu Taurus-Ringtausch zurück

9.01 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil verteidigt das Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine und verwirft die Option eines Ringtausches. Im ARD-"Morgenmagazin" sagt Klingbeil, die europäischen Partner sollten sich darauf konzentrieren, endlich mehr Munition zu produzieren und an die Ukraine zu liefern. Auf die Frage nach einem Ringtausch sagt Klingbeil: "Das ist das, worauf sich alle konzentrieren sollten und keine anderen Debatten."

Der britische Außenminister David Cameron hatte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" einen Ringtausch angeregt, der die Bedenken von Scholz zerstreuen könnte. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga", dies "wäre eine Option". Hier lesen Sie mehr.

Bei einem Ringtausch könnte Deutschland Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien abgeben – und London seinerseits weitere seiner eigenen Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefern. Scholz lehnt die Lieferung der Taurus-Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern an die Ukraine ab, weil er befürchtet, dass Deutschland durch deren Einsatz in den Krieg hineingezogen werden könnte. Klingbeil betont, der Kanzler habe bei dieser Haltung seine volle Unterstützung.

Selenskyj weist Appell des Papstes zurück

21.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist einen Appell von Papst Franziskus zu Friedensverhandlungen mit Russland scharf zurück. Die Kirche sei bei den Menschen, sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Und nicht zweieinhalbtausend Kilometer entfernt, irgendwo, um virtuell zu vermitteln zwischen jemandem, der leben will, und jemandem, der dich vernichten will."

"Als das russische Böse am 24. Februar diesen Krieg begann, standen alle Ukrainer auf, um sich zu verteidigen. Christen, Muslime, Juden – alle", sagt Selenskyj. Und er danke jedem ukrainischen Geistlichen, der in der Armee, in den Verteidigungsstreitkräften ist. Sie stünden an der vordersten Front, sie schützten das Leben und die Menschlichkeit, sie unterstützten mit Gebeten, Gesprächen und Taten. "Das ist es, was die Kirche ist – bei den Menschen."

Bericht: Russischer Marinechef entlassen

Ein Grund für den Personalwechsel wurde von der "Iswestija" nicht genannt. Zuletzt hatte die russische Schwarzmeerflotte erhebliche Verluste an Kampfschiffen und Soldaten durch Angriffe ukrainischer Raketen und sogenannter Seedrohnen erlitten – also mit Sprengstoff beladene, unbemannte Boote. Wegen der Bedrohung durch die ukrainischen Streitkräfte haben sich die russischen Marine-Kampfeinheiten weitgehend von der besetzten Halbinsel Krim zurückgezogen.

Bericht: Russland erringt Übergewicht mit Flugzeugbomben

18.35 Uhr: Russlands Armee hat sich einem US-Medienbericht zufolge mit dem verstärkten Einsatz gesteuerter Flugzeugbomben an den Fronten in der Ukraine taktische Vorteile verschafft. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, habe die Ukraine kaum Abwehrmöglichkeiten gegen die Gleitbombe vom Typ FAB-1500. Die knapp 1,5 Tonnen schwere Bombe könne von Flugzeugen aus einer Entfernung von 60 bis 70 Kilometern, außerhalb der Reichweite der ukrainischen Flugabwehr, auf ihre Ziele abgeworfen werden. Durch kleine Flügel könne die Bombe relativ genau ihr Ziel treffen. Beim Einschlag entstehe ein 15 Meter breiter Krater.

Im Gespräch mit CNN bestätigt der ukrainische Luftwaffensprecher Juri Ihnat, dass der verstärkte Einsatz dieser Gleitbomben zuletzt in den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Awdijiwka registriert worden sei. "Innerhalb von 24 Stunden wurden 250 von ihnen eingesetzt", sagt er. Russland rüste seine alten Bomben auf den neuen, gesteuerten Typ in einer Fabrik bei Moskau um. "Das ist zwar keine billige oder schnelle Umrüstung, aber es kostet immer noch weniger als die Millionen für eine Rakete", sagt Ihnat.

Ukraine-Chefermittler: 81 russische Kriegsverbrecher verurteilt

17.24 Uhr: Die Ukraine macht nach Justizangaben Fortschritte bei der Ahndung russischer Kriegsverbrechen. Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin sagt der Nachrichtenagentur AFP bei einem Besuch in Brüssel, sein Land habe 81 russische Kriegsverbrecher seit Beginn des Angriffskriegs vor gut zwei Jahren verurteilt. Von ihnen hätten 17 persönlich in der Ukraine vor Gericht gestanden und Haftstrafen erhalten.

Der Großteil der russischen Angeklagten sei in Abwesenheit verurteilt worden, sagt Kostin weiter. Für die Angehörigen seien die Urteile dennoch ein wichtiges Zeichen, dass es keine Straflosigkeit gebe. "Russland muss nicht nur auf dem Schlachtfeld besiegt werden, sondern auch im Gerichtssaal", betont Kostin. Insgesamt ermittelt die Ukraine nach seinen Worten gegen mehr als 500 Verdächtige. Fast 360 Fälle sollten in Kürze an die Justiz überstellt werden.

Donald Tusk: "Wir leben in Vorkriegsepoche"

13.29 Uhr: Polens Ministerpräsident Donald Tusk wirbt für eine enge Solidarität zwischen den USA und Europa. "Die Nachkriegsepoche ist vorbei. Wir leben in neuen Zeiten: in einer Vorkriegsepoche", schrieb der Regierungschef am Samstag auf der Plattform X. "Deshalb sind die Nato und die Solidarität zwischen Europa und Amerika wichtiger als je zuvor."

"Unglaublich": Papst-Aussage löst Empörung aus

Ukraine wehrt großen russischen Drohnenangriff ab

Eine feindliche Drohne schlug nach Militärangaben in einem Industriegebäude im Gebiet Odessa im Süden ein. Niemand sei verletzt worden. Im Gebiet Mykolajiw sei eine Überlandleitung beschädigt worden. Die Shahed-Drohnen iranischer Bauart seien von der russischen Küste des Asowschen Meeres und von der annektierten Halbinsel Krim gestartet worden. Außerdem schoss Russland nach diesen Militärangaben vier umfunktionierte Flugabwehrraketen S-300 auf Bodenziele in den Gebieten Charkiw und Donezk ab.

Ukrainer besorgt über neue Waffe der Russen

Drohnen treffen offenbar Ziele in Russland – Öldepot brennt

7.23 Uhr: In der russischen Oblast Kursk an der Grenze zur Ukraine ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs Roman Starowoit eine ukrainische Drohne eingeschlagen und hat ein Öllager in Brand gesetzt. "Feuerwehr und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz", erklärt Starowoit auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Weitere Einzelheiten nennt er zunächst nicht.

Die Oblast Kursk liegt an der Grenze zur Ukraine. Dort und in anderen Grenzgebieten kommt es immer wieder zu Detonationen, für die die russische Seite die ukrainischen Streitkräfte oder pro-ukrainische Saboteure verantwortlich macht. Die Führung in Kiew kommentiert solche Vorfälle meist nicht.

Ukraine-Gipfel soll Friedensplan erörtern

4.00 Uhr: Offenbar soll es im Mai in der Schweiz ein Gipfeltreffen geben, bei dem ein Friedensplan für die Ukraine besprochen werden soll. Das berichtet der "Tagesspiegel". Die Bundesregierung sehe dem Bericht nach Fortschritte auf dem Weg zu einer diplomatischen Beendigung des Ukraine-Krieges. "Die Phase, in der die nationalen Sicherheitsberater den Friedensplan von Wolodymyr Selenskyj konkretisiert und operationalisiert haben, ist nun beendet", bestätigten deutsche Regierungskreise dem "Tagesspiegel" (Sonntag): "Nun wird intensiv daran gearbeitet, dass im Frühjahr – gedacht ist an Mai – ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in der Schweiz stattfindet."