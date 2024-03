Aktualisiert am 13.03.2024 - 04:56 Uhr

Aktualisiert am 13.03.2024 - 04:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

So wahrscheinlich ist ein Atomkrieg mit Russland

Macht Wladimir Putin seine Drohungen wahr? Greift der russische Diktator den Westen an? Ein Geheimdienstbericht kommt nun zu einem eindeutigen Ergebnis.

Dieser Geheimdienstbericht dürfte bei den westlichen Alliierten auf Interesse stoßen. Wie die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste (ODNI), Avril Haines, in einem jährlich erscheinenden Bericht mitteilte, sieht sich Russlands Diktator Wladimir Putin bei seinem Krieg gegen die Ukraine im Vorteil. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass Putin davon ausgehe, Russlands Truppen hätten in dem Nachbarland die Oberhand gewonnen, so der Bericht.