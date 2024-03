USA sichern Kiew weitere Hilfen zu – Deutschland gibt 500 Millionen Euro

Darin enthalten seien 10.000 Schuss Munition aus den Beständen der Bundeswehr, sagt Pistorius am Rande des Treffens. Die Auslieferung beginne sofort. Zudem übernehme Deutschland die Kosten für 180.000 Schuss Munition aus der laufenden tschechischen Initiative. Die Auslieferung erfolge schrittweise und beginne im Sommer. Als dritte Komponente kündigte Pistorius eine zusätzliche Initiative Deutschlands an, der Ukraine 100.000 Schuss vom Kaliber 155 Millimeter bereitzustellen. Auch diese Auslieferung solle noch dieses Jahr beginnen. Mehr zu der tschechischen Initiative lesen Sie hier.

Estlands Regierungschefin fordert höhere Verteidigungsausgaben

15.24 Uhr: Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas fordert die Partner in Europa und der Nato auf, angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Estland investiere mehr als 3,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung, sagt Kallas in Berlin. Die Partner sollten das Gleiche tun, denn ansonsten provoziere man Russland durch Schwäche. "Wenn sie glauben, dass sie gewinnen können, werden sie einen Schritt machen. Wenn sie verstehen, dass wir stark genug sind, werden sie den Schritt in Richtung Nato nicht wagen", ergänzt sie. "Deshalb müssen wir diese gemeinsame Anstrengung wirklich gemeinsam unternehmen", fordert Kallas.