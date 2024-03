Pro-ukrainische Kämpfer wollen ihre Angriffe ausweiten. Russland verdoppelt angeblich die Produktion von Artilleriemunition. Mehr Informationen im Newsblog.

Drohnenangriffe auf der Krim

21.57 Uhr: Der russische Kriegshafen Sewastopol auf der besetzten Halbinsel Krim ist erneut Ziel ukrainischer Drohnen- und Raketenangriffe. Die russische Flugabwehr habe am Abend über zehn Raketen und zahlreiche Drohnen abgeschossen, berichtet die Staatsagentur Tass. Kurz zuvor war der Verkehr über die Krim-Brücke zwischen der Halbinsel und dem russischen Festland vorübergehend gestoppt worden. auf Telegram dankte der ukrainische Luftwaffenkommandeur Mykola Oleschuk seinen Piloten und der Marine für den Einsatz: "Luft und See haben die gleiche Farbe", spielte er auf den Feuerschein an.

Nach russischer Darstellung wurden bei dem Angriff auf Sewastopol eine Frau und ein Kind verletzt. In den sozialen Medien kursieren Berichte über schwere Explosionen im Hafen von Sewastopol und möglichen Treffern auf einem dort liegenden Schiff. Die Berichte konnten nicht unabhängig bestätigt werden.

Das russische Militär nahm seinerseits die ostukrainische Großstadt Charkiw ins Visier. Nach Berichten ukrainischer Medien schlugen im Laufe des Tages mehrere Raketen in der Stadt ein. Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben.

Russland meldet Eroberung eines weiteren Ortes in der Ostukraine

13.12 Uhr: Die russische Armee hat nach Angaben aus Moskau ein weiteres Dorf im Osten der Ukraine erobert. Die russischen Streitkräfte hätten "das Dorf Krasnoje" in der Nähe von Bachmut "befreit", erklärt das Verteidigungsministerium in Moskau. Dabei nutzt das Ministerium den alten russischen Namen für den ukrainischen Ort Iwaniwske.

Ende Februar hatte die Ukraine über heftige Kämpfe in der Region berichtet. Russische Soldaten würden versuchen, Richtung Tschassiw Jar vorzustoßen, ein strategisch wichtiger Ort, seit Bachmut im Mai 2023 von der russischen Armee erobert worden war.

Samara: Brand in Ölraffinerie gelöscht

8.42 Uhr: Der Brand in einer russischen Ölraffinerie ist nach offiziellen Angaben wieder gelöscht. Das Feuer sei nach dem Angriff einer ukrainischen Drohne ausgebrochen, meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Regierung der russischen Region Samara, in der die Anlage Kuibischew liegt. Demnach gab es auch einen simultan ausgetragenen Drohnenangriff auf eine weitere Raffinerie. Dieser sei jedoch nicht erfolgreich gewesen, die Anlage habe keinerlei Schäden davongetragen.

Ukraine meldet neue russische Drohnenangriffe

8.12 Uhr: Die Ukraine ist in der Nacht nach Militärangaben erneut von Russland mit Drohnen angegriffen worden. 31 der insgesamt 34 Drohnen habe man abschießen können, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Sie seien in zentralen, südlichen und südöstlichen Landesteilen abgefangen worden.

Russische Ölraffinerie brennt nach erneutem Drohnenangriff

7.39 Uhr: Nach einem mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriff brennt in der russischen Region Samara an der Wolga nach Behördenangaben erneut eine Ölraffinerie. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Gouverneur Dmitri Asarow. Das russische Verteidigungsministerium berichtet auf Telegram, es seien insgesamt zwölf Drohnen über den Regionen Brjansk (fünf), Belgorod (fünf), Woronesch (eine) und Saratow (eine) vernichtet worden. Darüber hinaus seien über der Grenzregion Belgorod elf Raketen zerstört worden. Der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomas, teilt in seinem Telegram-Kanal mit, dass es keine Verletzten oder Schäden infolge von Trümmern gegeben habe.