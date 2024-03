Russland attackiert Westukraine: mindestens zwei Tote

Russischer Angriff auf Region Lwiw: mindestens zwei Tote

Britisches Verteidigungsministerium: Russland verstärkt Schutz von Schwarzmeerflotte

15.56 Uhr: Russland verstärkt den Schutz seiner Schiffe am Hafen von Noworossijsk, teilt das britische Verteidigungsministerium auf X mit. Am dortigen Marinestützpunkt befindet sich die Schwarzmeerflotte des Landes, Bilder belegten, dass vier Lastkähne neuerdings an der Einfahrt über See positioniert sind. Damit solle der Hafen vor ukrainischen Angriffen geschützt werden. Die Ukrainer nutzen unbemannte schwimmende Drohnen, auch "Sea Baby" genannt", die sowohl Sprengköpfe tragen als auch schießen können.