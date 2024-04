Bericht: Ukraine schickt Köche und Fahrer an die Front

5.20 Uhr: Ukrainischen Soldaten werden zunehmend unabhängig von ihrer tatsächlichen Qualifikation an die Front geschickt. Das sagte Militärexperte Jewhen Dykyi dem ukrainischen Radiosender New Voice of Ukraine. Er nannte Fehler in der Militärführung als Ursache. Dykyi wies darauf hin, dass Hilfskräfte, darunter Köche und Fahrer, in den Schützengräben eingesetzt werden, weil die Militäreinheiten nur mit einem Bruchteil ihrer erforderlichen Stärke operieren.