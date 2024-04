Die Ukraine soll wichtige russische Luftwaffenstützpunkte angegriffen haben. Der Kreml erhebt schwere Vorwürfe gegen die Nato. Mehr Informationen im Newsblog.

Berichte: Explosionen auf russischen Luftwaffenbasen

8.34 Uhr: Auf zwei Stützpunkten der russischen Luftwaffe soll es in der Nacht zu Freitag Explosionen gegeben haben. Russische Medien berichtet über mutmaßliche Drohnenangriffe der ukrainischen Armee. Betroffen sind offenbar die Luftwaffenbasen Engels und Morozowsk. In Morozowsk soll es zu Dutzenden Explosionen gekommen sein. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Auf dem Stützpunkt Engels in der Oblast Saratow sind strategische Bomber der russischen Luftwaffe stationiert. Sie liegt rund 730 Kilometer südöstlich von Moskau. Die Luftwaffenbasis Morozowsk ist ein Fliegerhorst für Kampfjets der Typen Su-34 und Su-45. Sie befindet sich im Oblast Rostow, rund 400 Kilometer hinter der Grenze. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor über abgefangene Drohnen in den betroffenen Gebieten berichtet.

Der Gouverneur von Rostow Wasili Golubew teilt mit, dass ein elektrisches Umspannwerk beschädigt worden sei. Er spricht von einer "massiven Attacke". Es soll keine Toten oder Verletzte gegeben haben. Die Ukraine bekennt sich zunächst nicht zu den Angriffen.

Russland will 53 ukrainische Drohnen abgefangen haben

7.41 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag und am Morgen 53 ukrainische Drohnen abgefangen oder abgeschossen. Es seien mehrere Versuche Kiews, "unter Einsatz von Flugdrohnen Terroranschläge zu verüben", verhindert worden, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. 44 der 53 abgewehrten Drohnen seien auf die Region Rostow gerichtet worden, in dessen Regionalhauptstadt Rostow am Don sich das militärische Hauptquartier für die russische Offensive in der Ukraine befindet. Außerdem seien die Regionen Saratow, Kursk, Belgorod und Krasnodar zum Ziel der Drohnenangriffe geworden, erklärt das Verteidigungsministerium weiter.

Russische Truppen rücken wohl auf Stadt in Donezk vor

7.18 Uhr: Die russische Nachrichtenagentur RIA meldet, dass russische Truppen in einen Vorort der Stadt Tschassiw Jar in der Region Donezk vorgerückt seien. Die Agentur beruft sich auf einen Berater der von Russland eingesetzten Regionalbehörden. Eine unabhängige Bestätigung gibt es zunächst nicht. Tschassiw Jar ist rund zehn Kilometer von Bachmut entfernt.

Russland: Pläne zu Nato-Stützpunkt auf Gotland ist Provokation

6.23 Uhr: Wie die russische Nachrichtenagentur Ria berichtet, bezeichnet das russische Außenministerium Schwedens Pläne zur Errichtung eines Nato-Stützpunktes auf der Insel Gotland als Provokation. "Die russische Seite hat wiederholt vor den Risiken gewarnt, die im Zusammenhang mit der militärischen Erschließung der Gebiete der neuen Mitgliedsländer im Norden Europas durch das Bündnis entstehen", wird das Ministerium zitiert. Mehr zu Gotlands Bedeutung im Ostseeraum lesen Sie hier.

Explosionen in Odessa

5.30 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat es in der Nacht zum Freitag russische Drohnenangriffe auf die Region Odessa gegeben. Es sollen Explosionen gehört worden sein. Unklar ist, ob diese von Einschlägen oder der Luftabwehr stammten. Auch aus der Region Charkiw und Saporischschja wurden Drohnenattacken gemeldet. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

Japan weitet Exportverbot für Russland aus

3.42 Uhr: Japan wird sein Exportverbot für Russland auf 164 zusätzliche Industriegüter wie Lithium-Batterien, Gasleitungen und Motorenöl für Autos ausweiten. Das teilt das Handelsministerium mit. Die jüngste Ergänzung der japanischen Exportkontrollliste im Rahmen der Sanktionen gegen Moskaus Vorgehen in der Ukraine, die auch Thermostate, Nitrocelluloseprodukte und Holzbearbeitungsmaschinen umfasst, wird am 17. April in Kraft treten, so das Ministerium.

Drohnenangriffe schalten Strom in russischer Region ab