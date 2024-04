"Mindestens vier" Wellen: Russland überzieht Charkiw mit Angriffen

Moskau: Kommunikationskanäle mit Nato auf "Nullniveau"

8.17 Uhr: Die Regierung in Moskau sieht sämtliche Kanäle zum Dialog mit der Nato auf einem kritischen Nullniveau angekommen. Die Verantwortung dafür liege in Washington und Brüssel , sagt der russische Vize-Außenminister Alexander Gruschko laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA. Die Beziehungen zwischen Russland und der Nato verschlechterten sich "vorhersehbar und absichtlich". Zugleich betont Gruschko, dass Russland nicht die Absicht habe, einen militärischen Konflikt mit der Nato oder ihren Mitgliedsstaaten zu beginnen.

Baerbock bekräftigt Skepsis gegenüber Nato-Fonds für Ukraine

8.10 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ihre Skepsis gegenüber dem Plan von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigt, einen Fünf-Jahres-Fonds in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Ukraine aufzulegen. "Ich habe darauf hingewiesen, dass wir mit dem Blick auf die Finanzierung, nicht auf die Ausbildung, verschiedene Mechanismen haben", sagt die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk. Bei 32 Nato- und 27 EU-Ländern gebe es zahlreiche Überschneidungen. So habe etwa die EU bereits einen "großen NATO-Unterstützungstopf." Daher sei es gerade für die Europäer wichtig, dass Strukturen nicht dupliziert würden, sondern sich bestmöglich ergänzten. Jetzt sei zentral, dass der Ukraine Waffen und Munition zur Verteidigung geliefert werden.

Russland zwingt offenbar Ausländer an die Ukraine-Front

Kinder in Charkiw gehen in Bunker zur Schule

"Mindestens vier" Angriffswellen: Zahl der Todesopfer in Charkiw steigt

7.02 Uhr: Bei erneuten russischen Luftangriffen sind in Charkiw im Osten der Ukraine vier Menschen getötet worden. Die vier Menschen, darunter drei Rettungskräfte, starben in der Nacht zum Donnerstag bei einem Angriff auf Wohngebäude in einem dicht besiedelten Gebiet, erklärt der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Igor Terechow, im Onlinedienst Telegram. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Laut Terechow waren Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion zum Einsatz gekommen.

Bericht: Ukraine schickt Köche und Fahrer an die Front

5.20 Uhr: Ukrainischen Soldaten werden zunehmend unabhängig von ihrer tatsächlichen Qualifikation an die Front geschickt. Das sagte Militärexperte Jewhen Dykyi dem ukrainischen Radiosender New Voice of Ukraine. Er nannte Fehler in der Militärführung als Ursache. Dykyi wies darauf hin, dass Hilfskräfte, darunter Köche und Fahrer, in den Schützengräben eingesetzt werden, weil die Militäreinheiten nur mit einem Bruchteil ihrer erforderlichen Stärke operieren.