Russland attackiert die ukrainische Energieinfrastruktur mit Drohnen und Marschflugkörpern. Die Ukraine will eine russische Flugzeugfabrik angegriffen haben. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

IAEA-Chef sieht steigende Gefahr von Atomunfall im AKW Saporischschja

19.42 Uhr: Die Gefahrenlage im russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine hat sich aus Sicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zuletzt deutlich verschärft. Die jüngsten Drohnenangriffe auf die Anlage "haben das Risiko eines Atomunfalls signifikant erhöht", warnt IAEA-Chef Grossi. In einer Sondersitzung des Gouverneursrates der IAEA fordert er militärische Entscheidungsträger und die Staatengemeinschaft dringend dazu auf, für Deeskalation zu sorgen.

Vertreter Kiews und Moskaus geben sich bei der IAEA-Sitzung erneut gegenseitig die Schuld für die Vorfälle. Die ukrainische Diplomatin Natalija Kostenko weist russische Vorwürfe als "Lügen" zurück, wonach das ukrainische Militär das frontnahe AKW attackiert habe. Das Gegenteil sei der Fall: "Die Beweise sind eindeutig: Russland verursacht absichtlich nukleare Bedrohungen", sagt sie. Die Ukraine werde nun hoffentlich "diese gefährlichen Aktionen stoppen", sagt Russlands Botschafter Michail Uljanow hingegen nach der Sitzung.

Ostukrainisches Gebiet Charkiw ordnet Zwangsevakuierung von Kindern an

19.30 Uhr: Die besonders unter russischem Beschuss leidende ostukrainische Region Charkiw hat die Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern aus 47 grenznahen Ortschaften angeordnet. Es handele sich um Gemeinden in den drei Landkreisen Bohoduchiw, Isjum und Charkiw, teilt der Militärgouverneur des Gebiets, Oleh Synjehubow, per Telegram mit. Die Gebietshauptstadt sei jedoch davon nicht betroffen. Anlass sei der beinahe tägliche Beschuss der Orte durch die russische Armee. Alle Betroffene erhielten die entsprechende humanitäre und juristische Hilfe, verspricht er.

Russland: Britische Spezialkräfte in der Ukraine aktiv

15.13 Uhr: Russland wirft Großbritannien vor, mit maritimen Spezialeinsatzkräften in der Ukraine aktiv zu sein. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB erklärt, er habe einen Plan britischer Spezialkräfte vereitelt, ukrainische Sabotagesoldaten auf einer Sandbank im Schwarzen Meer anzulanden. Eine ukrainische Spezialeinheit sei "von einer Einheit des Special Boat Service (SBS) beaufsichtigt worden, was auf eine direkte Involvierung Großbritanniens in dem Konflikt hindeutet". Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Klingbeil will russische Vermögen für Ukraine-Unterstützung nutzen

14.51 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil fordert, den Zugriff auf russische Gelder für die Unterstützung der Ukraine zu nutzen. "Um Waffen für die Ukraine zu beschaffen, sollte auch eingefrorenes russisches Vermögen herangezogen werden können", so Klingbeil im Gespräch mit dem "Spiegel". Er geht damit weiter als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der sich bisher nur für eine Konfiszierung von Zinsgewinnen aus russischen Vermögen offen gezeigt hat.

Generell spricht sich Klingbeil dafür aus, die Hilfe für die Ukraine trotz der angespannten Haushaltslage aufzustocken und langfristig auszurichten. "In den laufenden Haushaltsberatungen müssen wir prüfen, ob wir die Hilfe für Kiew ausbauen können", so der SPD-Chef im Interview. Zudem müsse die Ukraine die Sicherheit bekommen, dass das Land auch "in den nächsten zehn Jahren oder noch länger Waffen und Munition von uns erhält".

Russlands Präsident Wladimir Putin habe die Rüstungskapazitäten seines Landes massiv hochgefahren und setze darauf, dass er den längeren Atem habe, warnt Klingbeil. "Diese Illusion muss man ihm nehmen".

Betreiber: 100 Prozent der Stromerzeugung durch russische Angriffe verloren