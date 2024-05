Der russische Vormarsch auf die Region Charkiw ist in vollem Gange. In Russland ist eine Ölraffinerie in Brand geraten. Alle Informationen im Newsblog.

Gouverneur: Ein Toter und 29 Verletzte bei Angriffen auf Belgorod

7.40 Uhr: Bei den anhaltenden ukrainischen Angriffen auf die russische Oblast Belgorod sind nach Angaben des Gouverneurs Wjatscheslaw Gladkow am Wochenende ein Mensch getötet und 29 weitere verletzt worden. Die Region und die gleichnamige Stadt Belgorod seien massiv beschossen worden, teilt Gladkow mit. Wann genau dies stattgefunden hat, lässt er in seinem Eintrag auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram offen. Etwa 300 Wohnungen in 85 Mehrfamilienhäusern und vier Gewerbeimmobilien seien beschädigt worden. Das gelte auch für ein städtisches Krankenhaus, ein regionales Kinderkrankenhaus, eine Schule und zwei Sportanlagen.

Am Morgen erklärt Gladkow zudem, es bestehe für die Stadt Belgorod weiterhin ein hohes Risiko eines ukrainischen Beschusses. Für die gesamte Oblast Belgorod gelte Luftalarm. Belgorod grenzt an die ukrainische Region Charkiw und wird immer wieder angegriffen, nach russischen Angaben auch am Samstag.

Umfrage: Gut jeder Zweite hält russischen Angriff auf Nato für unwahrscheinlich

7 Uhr: Obgleich westliche Sicherheitsexperten einen russischen Angriff auf das Nato-Gebiet in absehbarer Zeit für möglich halten, ist dies für viele Deutsche nach wie vor ein eher unwahrscheinliches Szenario. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Danach halten es 36 Prozent der Bundesbürger für wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich, dass das russische Militär bis zum Jahr 2030 einen Staat angreifen wird, der dem Bündnis angehört. Mit 48 Prozent sind fast die Hälfte der erwachsenen Deutschen der Meinung, ein solches Szenario sei unwahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich. 15 Prozent der Teilnehmer der repräsentativen Umfrage wussten auf die Frage, wie wahrscheinlich ein russischer Angriff auf einen Nato-Staat bis 2030 sei, keine Antwort.

Russland meldet: Sechs ukrainische Drohnen und zwei Raketen abgefangen

6.15 Uhr: Das russische Militär hat in der Nacht zu Sonntag nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sechs Angriffsdrohnen und zwei ballistische Raketen der Ukraine über russischem Gebiet abgefangen. Die beiden Raketen vom sowjetischen Typ Totschka seien über der Oblast Belgorod abgeschossen und zerstört worden, erklärt das Ministerium auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram.

Drei der Drohnen seien über der Oblast Brjansk abgefangen worden, zwei über Lipezk und eine über Wolgorod. Brjansk und Belgorod grenzen an die Ukraine, die beiden anderen Gebiete liegen weiter im Landesinneren. Die Ukraine kommentiert die Angriffe wie meist üblich nicht. Ihre Streitkräfte haben in den vergangenen Monaten verstärkt Ziele in Russland angegriffen, die weit entfernt von der Grenze liegen.

Russland: Brand in Ölraffinerie Wolgograd

5.58 Uhr: Ein ukrainischer Drohnenangriff habe kurzzeitig zu einem Brand in der Ölraffinerie Wolgograd im Süden Russlands geführt, teilt der Gouverneur der Region, Andrej Botscharow auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. "Das Feuer wurde gelöscht. Es gab keine Verletzten", schreibt Botscharow. Weder der Ölproduzent Lukoil noch die ukrainische Seite geben bisher eine Stellungnahme zu dem Vorfall ab.

Samstag, 11. Mai

Selenskyj: Russische Offensive muss gestoppt werden