Der russische Vormarsch auf die Region Charkiw ist in vollem Gange. In Russland ist eine Ölraffinerie in Brand geraten. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj: Schwere Kämpfe in Charkiw und Donezk

19.32 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von andauernden Kämpfen in Grenzdörfern der Region Charkiw. Auch in der Region Donezk dauerten schwere Kämpfe an, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Es gibt Dörfer, die sich von einer "Grauzone" in eine Kampfzone verwandelt haben, und die Besatzer versuchen, in einigen von ihnen Fuß zu fassen oder sie einfach zum weiteren Vormarsch zu nutzen", beschrieb Selenskyj die Lage am Sonntagabend in seiner täglichen Videobotschaft.

Das russische Militär versuche mit dieser Offensive, die ukrainischen Kräfte auf das Äußerste zu strapazieren. Vor allem sei die Lage rund um die Stadt Wowtschansk "äußerst schwierig". Wowtschansk hatte ursprünglich knapp 19.000 Einwohner, von denen nach offiziellen Angaben noch knapp 500 in der unter Dauerfeuer liegenden Stadt ausharrten. Selenskyj sprach von ukrainischen Gegenangriffen und erbittertem Widerstand der Streitkräfte seines Landes. "Unsere Aufgabe liegt auf der Hand – wir müssen dem Besatzer so viele Verluste wie möglich zufügen", sagte er.

Ukrainischer Kommandeur: "Die Russen sind einfach reingelaufen"

17.38 Uhr: Der Kommandeur einer ukrainischen Spezialaufklärungseinheit, Denys Yaroslavskyi, sagte der britischen BBC über die derzeit laufende Offensive in der Region Charkiw: "Es gab keine erste Verteidigungslinie. Wir haben es gesehen. Die Russen sind einfach reingelaufen. Sie sind einfach hineingegangen, ohne irgendwelche verminten Felder." Mehr dazu lesen Sie hier.

Putin geht neue Wege

13.39 Uhr: Kaum ein Symbol steht so sehr für Putins Aggression gegen die Ukraine wie die Krimbrücke. Doch sie wird kaum mehr für Militärtransporte genutzt – dafür setzt Russland auf neue Wege. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland meldet Einnahme vier weiterer Dörfer in Charkiw

12.40 Uhr: Die russischen Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der nordostukrainischen Region Charkiw vier weitere Dörfer eingenommen. Hatyschtsche, Krasne, Morochowez und Olijinykowe stünden unter russischer Kontrolle, teilt das Ministerium mit. Bereits am Samstag meldete es die Einnahme von fünf Dörfern. In Charkiw haben die russischen Truppen am Freitag eine neue Offensive eröffnet. Sie waren zwar bereits kurz nach dem Beginn ihrer Invasion im Februar 2022 in die Region eingerückt, wurden aber später von ukrainischen Truppen zurückgedrängt. Nun gibt es dort auch nach ukrainischen Angaben heftige Kämpfe.