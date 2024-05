Ukraine evakuiert Bewohner Russland bestätigt Offensive im Gebiet Charkiw Von dpa , afp , reuters , csi , sic Aktualisiert am 11.05.2024 - 14:35 Uhr Lesedauer: 4 Min. Player wird geladen Russland startet Bodenoffensive auf die Region Charkiw — Bewohner verlassen die Grenzstadt Wowtschansk. (Quelle: reuters) Kopiert News folgen

Seit Wochen wurde spekuliert, nun hat Russland einen Vorstoß in der ostukrainischen Region Charkiw gewagt. Ein Überblick über die aktuelle Lage.

Ein neuer russischer Großangriff bei der Millionenstadt Charkiw setzt die geschwächte ukrainische Armee noch stärker unter Druck. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau hat am Samstag eine Offensive im Grenzgebiet zur ukrainischen Millionenstadt Charkiw bestätigt.

Russische Truppen hätten sechs ukrainische Grenzdörfer besetzt, teilte das Ministerium in Moskau mit. Genannt wurden Striletsche, Krasne, Pylne und Boryssiwka, die etwa 30 Kilometer nördlich von Charkiw in der Nähe des Ortes Lipzy liegen, sowie Ohirzewe bei der Stadt Wowtschansk. Auch sei das Dorf Keramik in der Region Donezk unter russische Kontrolle gebracht worden.

Dies deckt sich mit inoffiziellen ukrainischen Militärangaben zu der Offensive, die in der Nacht auf Freitag begann. Die russische Armee nahm für sich in Anspruch, eine hohe Zahl ukrainischen Soldaten ausgeschaltet und deren Technik vernichtet zu haben. Dafür gab es aber keine unabhängige Bestätigung.

In Moskau hieß es, 34 ukrainische Soldaten seien gefangen genommen worden. Die Zahl konnte nicht bestätigt werden. Aber Bilder einiger mutmaßlicher Soldaten wurden auf russischen Telegramkanälen veröffentlicht, auch wenn dies nach humanitärem Völkerrecht verboten ist.

Angriffe begannen am Freitag

Nach der Vereidigung von Kremlchef Wladimir Putin für eine neue Amtszeit und dem pompös gefeierten "Tag des Sieges" in Moskau begannen am Freitag russische Truppen einen Angriff auf die ukrainische Stadt Wowtschansk. Sie liegt etwa 40 Kilometer nordöstlich von Charkiw an der Grenze zu Russland.

Am Freitagmorgen ab 5 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ) seien feindliche Bodentruppen im Schutz von Panzerfahrzeugen vorgerückt, um die Verteidigungslinien zu durchbrechen, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium in Kiew mit. Bislang seien die Angriffe abgewehrt worden, die Kämpfe dauerten jedoch in unterschiedlicher Intensität an. Unabhängig waren diese Angaben nicht zu überprüfen.

Am Samstagmorgen berichtete das ukrainische Militär von neun Gefechten am Frontabschnitt in Charkiw. Dabei hieß es pauschal, die russischen Vorstöße seien abgewehrt worden. Diese Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

Orte werden evakuiert

Die Bewohner von Wowtschansk sollen evakuiert werden, wie der britische "Guardian" berichtet. Laut dem Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Tamaz Gambarashvili, soll der Großteil der etwa 17.000 Bewohner die Stadt mit eigenen Fahrzeugen verlassen. Zusätzlich organisiere das humanitäre Zentrum der Ukraine Evakuierungen für Personen, die keine Fahrzeuge besitzen.

Bis Samstag sind nach Behördenangaben mehr als tausend Menschen aus grenznahen Gebieten evakuiert worden. Insgesamt seien 1.775 Menschen in Sicherheit gebracht worden, teilte Regionalgouverneur Oleh Synegubow am Samstag in den Onlinenetzwerken mit. Ihm zufolge waren in den vergangenen 24 Stunden 30 Ortschaften von russischen Artillerie- und Mörserangriffen betroffen.

Der für die russisch besetzten Teile der Region Charkiw zuständige, von Moskau installierte Vertreter Witali Gantschew erklärte im Onlinedienst Telegram, es fänden Kämpfe an "mehreren Abschnitten der Kontaktlinie" statt, "einschließlich der Grenzgebiete". Er rief die Bewohner betroffener Gebiete auf, "vorsichtig" zu sein und ihre Schutzräume nur in dringenden Fällen zu verlassen.

Russische Truppen könnten mit Zehntausenden vor Ort sein

Ziel der russischen Armee ist es nach Einschätzung eines hochrangigen ukrainischen Militärvertreters, eine "Pufferzone" zu schaffen, um das ukrainische Militär daran zu hindern, die auf russischer Seite gelegene Region Belgorod weiter unter Beschuss zu nehmen. Über entsprechende Pläne hatte im März bereits der russische Präsident Wladimir Putin gesprochen.

Ukrainische und russische Militärbeobachter wie auch ausländische Experten gingen aber auch davon aus, dass der Vorstoß noch nicht auf die Stadt Charkiw ziele. Das Institut für Kriegsstudien ISW in den USA sprach von "begrenzten operativen Zielen". Die Angriffe sollten die ukrainischen Kräfte von der Grenze abdrängen; durch das Vorrücken solle Charkiw wieder in die Reichweite russischer Rohrartillerie kommen. Mehr zu den möglichen Zielen Russlands mit der Offensive lesen Sie hier.