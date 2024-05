Putin räumt auf – Russischer General festgenommen

Russland: "Unbefugte" lassen Waggons von Güterzug entgleisen

5.56 Uhr: In der russischen Region Wolgograd sind nach Angaben von russischen Nachrichtenagenturen Waggons eines Güterzugs entgleist. Die Waggons seien am Bahnhof Kotluban wegen des Eingreifens von "unbefugten Personen" entgleist, meldet die Nachrichtenagentur Tass.

In Russland hat es wiederholt Brände und Entgleisungen im Schienennetz gegeben. Russland hat für frühere Vorfälle die Ukraine und ihre Unterstützer verantwortlich gemacht.

Blinken unangekündigt zu Besuch in Kiew – Gespräch mit Selenskyj

5.06 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken ist am Dienstag unangekündigt zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er wolle dort "die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine" unterstreichen, teilt der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, mit. Blinken werde unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba treffen, um die neuesten Entwicklungen auf dem Schlachtfeld und die Auswirkungen der neuen US-amerikanischen Sicherheits- und Wirtschaftshilfe zu erörtern.

Es ist der vierte Besuch Blinkens in Kiew seit der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. Derzeit sieht sich die Ukraine einer neuen russischen Offensive im Nordosten des Landes ausgesetzt.

Tass: General des russischen Verteidigungsministeriums verhaftet

Die populäre Blogger-Website Rybar vermutet, die Ermittlungen könnten mit seiner früheren Tätigkeit im russischen Generalstab zusammenhängen, wo er mit Staatsgeheimnissen zu tun hatte. Präsident Wladimir Putin hatte am Montag umfassende Änderungen im russischen Verteidigungsapparat vorgenommen, darunter die Entlassung und Versetzung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

USA: Russlands Stühlerücken zeigt Putins "Verzweiflung" über Krieg

2.21 Uhr: Die Entlassung des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu zeigt aus Sicht der USA die "Verzweiflung" von Präsident Wladimir Putin über die hohen Kosten des Kriegs in der Ukraine. "Unserer Ansicht nach ist das ein weiteres Anzeichen für Putins Verzweiflung, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortzusetzen", sagt US-Außenamtssprecher Vedant Patel.

Putin hatte den seit 2012 amtierenden Schoigu am Sonntag überraschend seines bisherigen Amtes enthoben und ihn stattdessen zum Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates ernannt, wie aus einem vom Kreml veröffentlichten Dekret zur Regierungsumbildung hervorging. Neuer Verteidigungsminister wird der Ökonom Andrej Beloussow.

Ukraine und USA diskutieren Militärhilfe und Lage an Front

1.20 Uhr: Die Ukraine und die USA sprechen nach offiziellen Angaben über weitere Militärhilfen und die Lage an der Front. "Wir haben über die Lage an der Front und die Unterstützung gesprochen, die die Ukraine auf dem Schlachtfeld braucht", schreibt Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj auf Telegram nach Gesprächen zwischen ihm, Verteidigungsminister Rustem Umerow und dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, Verteidigungsminister Lloyd Austin und Stabschef Charles Brown. Ausrüstung und Munition aus einem Hilfspaket im Wert von 61 Milliarden Dollar sind nach monatelangen Verzögerungen aufgrund von Streitigkeiten im Kongress bereits in der Ukraine eingetroffen.