In Charkiw wird nach 16 Tagen der Fliegeralarm aufgehoben. Nordkorea dementiert Berichte über Waffendeals mit Russland. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine: Russland hat aktives Kampfgebiet um etwa 70 Kilometer ausgedehnt

11.56 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Armeechefs Oleksandr Syrskyi haben die russischen Truppen ihr aktives Kampfgebiet mit ihrer Offensive auf die Region Charkiw um fast 70 Kilometer ausgedehnt. Russland habe die Offensive gestartet, um die Ukraine dazu zu zwingen, zusätzliche Reservebrigaden einzusetzen. Er rechnet mit einer Verschärfung der Kämpfe, da sich die Truppen in Kiew auf die Verteidigung in der Region Sumy vorbereiteten.

Russland setzt Roboter an der Front ein

10.27 Uhr: Russland setzt Roboter zur Drohnenabwehr an der Front ein. Noch kommen diese zwar in eher geringen Umfang zum Einsatz, doch Russland plant diese bald "flächendeckend" einzusetzen. Lesen Sie hier mehr dazu.

US-General: Ausbildung in der Ukraine durch Nato eine Frage der Zeit

6.45 Uhr: Nach einem Bericht der "New York Times" soll es eine Bitte der Ukraine an die Nato gegeben haben, bei der Ausbildung von 150.000 Rekruten zu helfen – auch auf ukrainischem Boden. Bisher haben die Vereinigten Staaten dies abgelehnt, aber General Charles Q. Brown Jr., der Vorsitzende der Generalstabschefs, sagte am Donnerstag, dass eine Entsendung von Ausbildern durch die Nato unvermeidlich erscheine. "Wir werden mit der Zeit dorthin gelangen", sagte er der Zeitung.

Nordkorea dementiert Waffendeal mit Russland

2.45 Uhr: Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, hat einen Waffenhandel mit Russland dementiert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag unter Berufung auf eine Presseerklärung Kims berichtet, erklärte sie, dass die von Nordkorea entwickelten Waffen nicht für den Export bestimmt seien, sondern zur Verteidigung gegen Südkorea. Den angeblichen Waffendeal mit Russland bezeichnete sie als "absurde Theorie", die aus Vorurteilen und Erfindungen bestehe. Die USA und Südkorea beschuldigen Nordkorea, Waffen an Russland zu liefern, um sie gegen die Ukraine einzusetzen. Sowohl Moskau als auch Pjöngjang bestreiten die Vorwürfe.

Japan will über Verwendung von russische Vermögen reden

2.30 Uhr: Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki hat sich zu dem Vorschlag der USA geäußert, die Zinsen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zur Unterstützung der Ukraine zu verwenden. Es sei wichtig, dass die Diskussionen mit dem internationalen Recht in Einklang gebracht würden, sagt Suzuki am Freitag und fügt hinzu: "Japan plant, sich an den Diskussionen auf dem bevorstehenden Treffen der G7 unter diesem grundlegenden Gesichtspunkt zu beteiligen."

Ukraine: Gegenangriff bei Wowtschansk

2.10 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben am Donnerstag einen Gegenangriff auf die russischen Truppen in der Nähe von Wowtschansk in der Region Charkiw durchgeführt, berichtet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine. Die russischen Truppen führten nach Angaben des ukrainischen Militärs Raketenangriffe auf Charkiw und Stara Wodolaha durch. Außerdem hätten sie mehrere Siedlungen von Flugzeugen aus angegriffen.

Luftalarm in Charkiw nach 16 Stunden aufgehoben

1.10 Uhr: Der mehr als 16 Stunden andauernde Fliegeralarm in Charkiw ist in den meisten Teilen der Region aufgehoben worden. Laut dem Regionalgouverneur Oleh Synjehubow haben vorher mindestens fünf Drohnen Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, angegriffen. Ihor Terechow, der Bürgermeister der Stadt, teilt mit, dass ein Stadtteil getroffen worden sei und es einen Brand gegeben habe. Nach Angaben des öffentlichen Rundfunksenders Suspilne galt in Charkiw für mehr als 16,5 Stunden ein Fliegeralarm, so lange wie noch nie seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022.

Pro-russische Behörden: Vier Tote in Donezk durch ukrainischen Beschuss