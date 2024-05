Selenskyj sagt alle Auslandsreisen ab

Die Ukraine schaltet zumindest zeitweise den Strom im ganzen Land ab. Unterdessen gehen die Angriffe auf Charkiw unvermindert weiter. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj sagt alle Auslandsreisen in kommenden Tagen ab

12.46 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts der russischen Offensive im Gebiet Charkiw für die kommenden Tage alle Auslandsreisen abgesagt. Das teilt sein Sprecher Serhij Nykyforow auf Facebook mit.

Russland droht EU mit Maßnahmen gegen westliche Journalisten

11.45 Uhr: Russland droht der Europäischen Union mit Gegenmaßnahmen, sollte die EU gegen russische Medien vorgehen. "Werden auch nur einem russischen Medium ungerechtfertigte Beschränkungen auferlegt, dann wird dies auf ihre Kollegen hier in Russland zurückfallen – ich meine damit westliche Journalisten", sagt Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Westliche Reporter in Russland müssten dann mit schnellen, harten und schmerzhaften Reaktionen rechnen.

Sacharowa weist auch die gegen Russland erhobenen Medienberichte im Westen über geplante Sabotage-Akte in Europa als anti-russische Unterstellungen zurück. Neben zahlreichen Berichten hatte unter anderem auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser davor gewarnt, dass Deutschland immer wieder Ziel versuchter Hacker-Angriffe unter anderem aus Russland sei.

Angriffe auf Luftwaffenbasis: Explosionen erschüttern die Krim

11.04 Uhr: Für die Ukraine ist die Rückeroberung der Halbinsel Krim eines der obersten Kriegsziele. Mit Luftangriffen setzt sie die russischen Besatzer immer wieder unter Druck – so auch am Mittwoch. Mehr dazu lesen Sie hier.

Polizeichef: Russische Truppen rücken in Wowtschansk vor

10.48 Uhr: Bei der neuen Offensive der russischen Invasionstruppen geraten die ukrainischen Verteidiger in der grenznahen Kleinstadt Wowtschansk im Nordosten nach eigenen Angaben zunehmend unter Druck. "Die Lage ist äußerst schwierig", erklärt der örtliche Polizeichef Olexij Charkiwskyj auf Facebook. Russische Truppen hätten Stellungen in den Straßen der Stadt bezogen. Die Kämpfe seien heftig.

Am Dienstag hatte die Militärverwaltung erklärt, kleine Gruppen russischer Soldaten versuchten, von den Vororten aus in die fast vollständig zerstörte Stadt einzudringen. Die ukrainischen Truppen hätten sich in der Gegend etwas zurückgezogen, um Verluste angesichts des feindlichen Beschusses und der Sturmangriffe zu vermeiden. Russland hat am Freitag eine neue Offensive in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine begonnen und nach eigenen Angaben bereits mehrere Dörfer erobert.

Ukraine meldet Abzug von einzelnen Positionen in Region Charkiw

9.40 Uhr: Angesichts der jüngsten russischen Offensive in der ostukrainischen Region Charkiw hat die ukrainische Armee dort eigenen Angaben zufolge Soldaten von einzelnen Positionen abziehen müssen. "Infolge von Kampf- und Offensivhandlungen des Gegners haben unsere Einheiten an bestimmten Abschnitten in den Gebieten Lukjanzi und Wowtschansk ein Manöver durchgeführt und sich in vorteilhaftere Positionen begeben, um das Leben unserer Soldaten zu retten und um Verluste zu vermeiden", teilt der ukrainische Generalstab auf Facebook mit. In der Mitteilung heißt es aber auch: "Die Kämpfe dauern an." Mehr zur russischen Offensive in der Region Charkiw lesen Sie hier.

Selenskyj sagt Besuch in Spanien und Portugal ab

9.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts der neuen Offensive der russischen Invasionstruppen seinen für Freitag geplanten Besuch in Spanien abgesagt, auch der Besuch in Portugal fällt aus. CNN Portugal und andere Medien berichten, dass die Lage an der Front Ursache der Absage sei. Ein Sprecher der portugiesischen Regierung nennt keine Gründe. Die spanische Regierung erklärt, sie könne sich aus Sicherheitsgründen nicht dazu äußern. Selenskyj sollte bei dem Besuch in Madrid gemeinsam mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Auch ein Treffen mit König Felipe war geplant.

Russland: "Massiver" ukrainischer Luftangriff auf Krim abgewehrt