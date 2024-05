Polen will Ostgrenze stärken

Bereits vor einer Woche hatte der Ministerpräsident erklärt, Polen sehe sich mit einem wachsenden "hybriden Krieg" durch die illegale Einwanderung aus Belarus konfrontiert. Der Nato- und EU-Staat Polen grenzt im Osten an Belarus, das mit Russland verbündet ist, sowie an die russische Exklave Kaliningrad.

Polizist: Russen benutzen Gefangene als "menschliche Schutzschilde"

15.21 Uhr: Die Ukraine wirft der russischen Armee vor, Gefangene als "menschliche Schutzschilde" in der Grenzstadt Wowtschansk benutzt zu haben. Das erklärte der Leiter der Ermittlungsabteilung der Polizei in der Region Charkiw, Serhii Bolwinow, dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Demnach habe die russische Armee dort bis zu 40 Zivilisten gefangen genommen.

Die Grenzstadt nordöstlich von Charkiw ist aktuell schwer umkämpft. Die russische Armee habe damit begonnen, Wowtschansk "mit Panzern und Artillerie zu zerstören", sagte Regionalgouverneur Oleh Synegubow am Freitag. "Es ist nicht nur gefährlich, sondern unmöglich, sich dort aufzuhalten." Die ukrainische Armee in Wowtschansk leiste weiterhin Widerstand gegen die russischen Truppen, die versuchten, die Stadt einzukesseln, sagte Synegubow. In der Stadt, in der einst 18.000 Menschen lebten, hielten sich nur noch 200 Zivilisten auf. Die übrigen Einwohner seien vor den Kämpfen geflohen.