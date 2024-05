London: Fast 500.000 Russen gefallen oder verletzt

15.53 Uhr: Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind nach Einschätzung der britischen Regierung mehr als 465.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Das geht aus der Rede eines britischen Vertreters bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in Wien hervor. Demnach war die Rate der getöteten oder verwundeten russischen Soldaten pro Tag noch nie so hoch wie im vergangenen Monat mit geschätzt mehr als 1.000 Verlusten täglich.

Der Angriffskrieg kommt Moskau laut den Briten auch finanziell teuer zu stehen. Demnach belaufen sich die Ausgaben für Verteidigung inzwischen auf 40 Prozent der russischen Staatsausgaben. Das entspreche sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes. "Objektiv gesehen weisen die Zahlen auf furchtbare Verluste für ein Land wie Russland hin – an russischen Menschenleben, Material und an Glaubwürdigkeit", sagte der Vertreter.

14.50 Uhr: Die Ukraine soll für ihren Abwehrkampf gegen Russland deutlich mehr Militärhilfen von der Nato bekommen als bisher bekannt. Das hat das "Handelsblatt" von Regierungsvertretern aus Deutschland und anderen Nato-Staaten erfahren. Demnach strebe Generalsekretär Jens Stoltenberg eine Unterstützung von jährlich 40 Milliarden Dollar an, die die Mitgliedstaaten zusammen aufbringen sollen. Bislang hat Stoltenberg öffentlich nur von 100 Milliarden Dollar über fünf Jahre gesprochen, also 20 Milliarden Dollar pro Jahr.

Eine Entscheidung über Stoltenbergs Vorstoß soll demnach im Juli auf dem Nato-Gipfel in Washington fallen. Um eine gerechte Verteilung der Kosten zu gewährleisten, wird diskutiert, dass jeder Nato-Staat mindestens 0,08 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Ukrainehilfen bereitstellt. Für Deutschland würde sich somit Betrag von etwa 3,3 Milliarden Euro ergeben. 2023 stellte die Bundesrepublik bereits 4,5 Milliarden Euro bereit, in diesem Jahr soll der Betrag auf 7,1 Milliarden Euro ansteigen.

Hintergrund für die Verdopplung der Hilfszusagen ist die schwierige Lage der ukrainischen Streitkräfte. Russland verzeichnet aktuell Geländegewinne im Osten der Ukraine. Die Nato will durch die anhaltende Unterstützung ein Signal an Russlands Präsident Putin senden, dass sein Eroberungsfeldzug zum Scheitern verurteilt ist.

EU beschließt höhere Zölle auf russisches Getreide

13.27 Uhr: Die EU-Staaten haben sich auf höhere Zölle auf Getreide, Ölsaaten und andere ausgewählte Produkte aus Russland und Belarus verständigt. Damit würden die Abgaben auf diese Waren so weit erhöht, dass ihre Einfuhr de facto gestoppt würde, teilen die EU-Staaten in Brüssel mit. Ölsaaten sind Pflanzen, aus denen Öl gewonnen werden kann, etwa Sonnenblumenkerne oder Raps. Getreideimporte aus Russland in die EU waren in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.