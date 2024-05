Explosionen in Noworossijsk und auf der Krim

1.55 Uhr: Aus der russischen Küstenstadt Noworossijsk sowie von der Krim werden in sozialen Netzwerken und von Militärbloggern Explosionen gemeldet. Ukrainische Drohnen sollen Angriffe auf russische Stellungen fliegen. Über Schäden und Opfer ist nichts bekannt. Sowohl die Krim als auch Noworossijsk sind Standorte der russischen Schwarzmeerflotte. Nach vermehrten Angriffen auf den Hauptstützpunkt in Sewastopol hatte die russische Marine einen Teil ihrer Schiffe in die weiter östliche gelegene Stadt verlegt.