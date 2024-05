Tschechien will die Ukraine gemeinsam mit Partnerstaaten mit Hunderttausenden Artilleriegeschossen versorgen. Noch wurde nichts geliefert – doch das soll sich ändern.

Die Situation an der Front im Krieg in der Ukraine ist brutal. Drohnen schwirren ohne Pause in der Luft und decken beinahe jede Bewegung der Soldaten auf. Artilleriegranaten prasseln währenddessen auf die Stellungen der Truppen ein und jeden Moment könnten tonnenschwere Gleitbomben der russischen Luftwaffe einschlagen, die ganze Häuserblöcke zum Einsturz bringen.

Die Ukraine hat in ihrer Verteidigung gegen die russischen Angreifer drei Hauptprobleme: Es mangelt an frischem Personal, gut ausgebauten Verteidigungsstellungen und einem ausreichenden Nachschub an Munition – vor allem für die Artillerie.

Was das etwa für die ukrainischen Verteidiger bedeutet, schildert ein Soldat eines Marinekorps, der derzeit im Gebiet Charkiw stationiert ist: "Von 6 Uhr bis 15 Uhr feuerten die Russen jede Minute zwischen sechs und zwölf Artilleriegranaten ab. Jede Minute, ohne Pause", schreibt er auf der Plattform X. Dazu seien fünf Gleitbomben auf die ukrainischen Stellungen abgeworfen worden. "Unsere Streitkräfte erwiderten das Feuer", fügt er hinzu. In der gleichen Zeit seien von den Ukrainern rund 25 bis 35 Mörsergranaten, zehn bis 20 Artilleriegranaten und 15 bis 20 Geschosse durch Raketenwerfer abgefeuert worden. "So viel zum Thema Artillerieüberlegenheit."

Video | Russischer Panzertransport in Flammen Player wird geladen Quelle: t-online

Tschechiens Munitionsinitiative für die Ukraine

Eine von Tschechien im Februar angestoßene Initiative soll den Mangel an Artilleriemunition zumindest zeitweise ändern: Bis zu 1,5 Millionen Geschosse hat das Land auf dem Weltmarkt ausfindig gemacht. Gemeinsam mit weiteren Unterstützern sollen die Geschosse eingekauft und an die Ukraine geliefert werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Seit Februar ist es zunächst stiller geworden um den tschechischen Vorstoß, nun kommt jedoch wieder Bewegung in die Initiative. Am Donnerstag kommen die Außenminister der Nato-Staaten in Prag zusammen. Dabei soll auch die Initiative des tschechischen Premierministers Petr Fiala besprochen werden. Wie also steht es um den Munitionsnachschub für die Ukraine?

Schon am Dienstag hatte sich der tschechische Premier Fiala in Prag unter anderem mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal getroffen. Im Anschluss überbrachte der Tscheche dann positive Nachrichten für die Ukraine: Die erste Lieferung von 155-Millimeter-Artilleriegranaten stehe kurz bevor, schon im Juni sollen Zehntausende Geschosse geliefert werden.

Deutschland mit 580 Millionen Euro beteiligt

Insgesamt hätten inzwischen 15 EU- und Nato-Staaten rund 1,6 Milliarden Euro für das Vorhaben zugesagt – darunter auch Deutschland. Mit rund 580 Millionen Euro übernimmt die Bundesrepublik den größten Anteil an der Initiative. Nach anfänglichem Zögern schloss sich auch Frankreich an. Präsident Emmanuel Macron hatte zunächst darauf gepocht, dass die Munition ausschließlich in Europa beschafft werden solle. Nun aber würden Verhandlungen mit Ländern in Asien, Afrika und Süd- sowie Nordamerika geführt, berichtet der "Deutschlandfunk".

Dass ausgerechnet das kleine Tschechien eine solche Initiative aus dem Boden stampft, kommt nicht von ungefähr: Immerhin zählt das Land als Produzent von Artilleriemunition zu den drei führenden Staaten der Welt. In den vergangenen zwei Jahren hat Tschechien die Produktion von Artilleriegranaten verzehnfacht.

Der tschechische Ukraine-Beauftragte Tomáš Kopečný weist zudem auf die sozialistische Vergangenheit seines Landes hin: "Wir haben einen historischen Vorteil aus den sozialistischen 1960er- bis 1980er-Jahren", sagte er tschechischen Medien. Deswegen seien manche Regierungen eher bereit, mit Tschechien "über solch heikle Themen" zu verhandeln. "Außerdem sind unsere Firmen durch ihre Handelsbeziehungen der letzten 20 Jahre darüber informiert, wo und was sich zu welchem Preis kaufen lässt."

"Manche Staaten haben bis heute ihren Beitrag noch nicht geleistet"