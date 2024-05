Russische Ziele Bericht: Biden gibt Genehmigung zum Angriff Von t-online , dpa , wan 31.05.2024 - 02:20 Uhr Lesedauer: 4 Min. Ukrainische Soldaten feuern in der Ostukraine eine Rakete in Richtung russischer Tuppen. (Quelle: Oleksandr Ratushniak/reuters) Kopiert News folgen

Die USA sollen der Ukraine wohl Angriffe auf russischem Boden erlauben – allerdings nur begrenzt. Damit deutet sich ein Kurswechsel an.

US-Präsident Joe Biden hat offenbar erstmals der Ukraine erlaubt, Ziele auf russischem Gebiet anzugreifen – wenn auch mit Einschränkungen. Wie die US-Zeitung "Politico" am Donnerstag (Ortszeit) berichtet, habe Biden die Genehmigung für den Raum Charkiw erteilt.

Biden habe kürzlich angewiesen, dafür zu sorgen, dass die Ukraine in der Lage ist, US-Waffen für Gegenfeuer in Charkiw einzusetzen, heißt es unter Berufung auf US-Regierungsmitarbeiter. Die Ukraine solle in der Lage sein, angreifende oder sich auf Angriffe vorbereitende russische Streitkräfte zurückzuschlagen.

Nicht geändert habe sich die Position der US-Administration, keine Langstreckenraketen für Angriffe weiter im Inneren Russlands zu erlauben. Wie genau die mögliche Anweisung Biden zu verstehen ist, wird sich zeigen. So stellt sich die Frage, ob und in welcher Entfernung angreifende Kampfjets und Bomber abgeschossen oder wie weit in russischem Gebiet Raketenstellungen angegriffen werden dürfen.

Wenige Stunden bevor die Presseberichte öffentlich wurden, hatte die stellvertretende Sprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, noch betont, dass es keine Veränderung in der Haltung der USA gebe und man die Ukraine angewiesen habe, amerikanische Waffen nur innnerhalb seiner Grenzen zu verwenden.

Charkiw ist etwa 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, zur russischen Stadt Belgorod, von wo aus Russland immer wieder Raketen abfeuerte, sind es 100 Kilometer. Die russische Armee greift seit Wochen Charkiw vor allem aus der Luft an. Mittlerweile hat sich dort ein neuer Frontabschnitt gebildet (Mehr dazu lesen Sie hier). Die bisherige Front verläuft mehrere hundert Kilometer südöstlich der Stadt.

Auch US-Außenminister Blinken macht Andeutung

Am Mittwoch hatte US-Außenminister Antony Blinken bereits angedeutet, dass man die Einschränkungen für die Ukraine überdenken könne. Er sagte bei einem Besuch in Moldau, dass Biden seinen Kurs ändern und solche Schläge zulassen könnte, da die USA immer schon flexibel auf die Entwicklung einer Lage reagieren würden.

Seit Beginn des Krieges habe die US-Regierung ihre Unterstützung für die Ukraine ständig an die sich verändernden Bedingungen auf dem Schlachtfeld angepasst "und bei Bedarf nachgebessert", sagte Blinken in Chișinău. "Und genau das werden wir auch in Zukunft tun." Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, schloss später eine mögliche Änderung ebenfalls nicht mehr aus.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak hat am Donnerstag erneut dafür geworben, vom Westen gelieferte Waffen gegen militärische Ziele in Russland einsetzen zu können. Dies entspreche dem Völkerrecht, sagte der Berater des ukrainischen Präsidentenbürochefs Andrij Jermak am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Podoljak warf Russland eine komplette Eskalation des Krieges gegen sein Land vor. Um Moskau zu stoppen, müsse die Ukraine auch Militäreinrichtungen in Russland zerstören können.

Scholz verweist auf Völkerrecht

Kanzler Olaf Scholz hat den Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine und die Beteiligung an einer Flugverbotszone ausgeschlossen. "Wir wollen nicht mit unseren Soldaten da rein", sagte er am Donnerstagabend bei einem Gespräch mit Lesern der "Thüringer Allgemeinen" in Erfurt.