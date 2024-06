Südkorea überlegt, Waffen an die Ukraine zu liefern. Russland hat wohl eigenen Helikopter abgeschossen. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Russland hat wohl eigenen Hubschrauber abgeschossen

16.01 Uhr: Das russische Militär hat offenbar einen eigenen Hubschrauber vom Typ Kamow Ka-29 abgeschossen. Darüber berichtet das ukrainische Nachrichtenportal "Ukrainska Prawda" unter Berufung auf mehrere prorussische Telegram-Kanäle. Demnach soll der Hubschrauber nahe der Stadt Anapa in der russischen Region Krasnodar abgestürzt sein.

Der russische Kriegsblog Trinadtsatiy schreibt etwa: "Unsere eigene Luftabwehr hat unseren eigenen Hubschrauber in Anapa abgeschossen. Der Ka-29 war auf der Suche nach Seedrohen und eines unserer Pantsir-Luftabwehrsysteme hat den Hubschrauber erfasst". Laut Angaben weiterer russischer Militärblogger sollen infolge des Absturzes vier Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen sein.

Russische Sberbank eröffnet Filialen in besetzten ukrainischen Gebieten

15.58 Uhr: Russlands größtes Geldhaus Sberbank eröffnet kommende Woche mehr als 40 Filialen in den russisch besetzten Gebieten in der Südukraine. Das kündigte Sberbank-Vorstandschef German Gref bei der Hauptversammlung seines Instituts am Freitag in Moskau an.

In den Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson werde es 26 Filialen geben, teilweise untergebracht bei Partnern oder in den örtlichen Bürgerämtern, sagt Gref der Nachrichtenagentur Tass zufolge. In diesen Zweigstellen sollten Geschäfts- wie Privatkunden bedient werden. Dazu kämen 16 mobile Filialen. Die Zahl der Sberbank-Geldautomaten in Donezk und Luhansk werde auf 65 erhöht.

Das Auftreten der russischen Banken gehört wie die Ausgabe russischer Pässe oder der Übergang ins russische Rentensystem zur Politik der Besatzungsmacht, die ukrainischen Gebiete an Moskau zu binden.

Ukraine verlegt Truppen zur Absicherung der Stadt Tschassiw Jar

10.48 Uhr: Die Ukraine verstärkt nach eigenen Angaben ihre Truppen in der strategisch wichtigen Stadt Tschassiw Jar in der östlichen Region Donezk. Einheiten der 24. Mechanisierten Brigade seien "verlegt worden, um die Verteidigung des Gebiets Tschassiw Jar zu verstärken", erklärte die Armee-Einheit am Donnerstagabend. Die Lage in und um die Stadt sei "äußerst schwierig", hieß es darin.

"Der Feind organisiert ständig massive Frontalangriffe", erklärte die Brigade weiter. Zudem versuchten die russischen Streitkräfte, die Stadt "von Norden und Süden her zu umgehen". Die Armee-Einheit war zuvor in der Nähe der Stadt Torezk stationiert gewesen, einer weiteren Frontregion, in der die russischen Streitkräfte nach Angaben von Armeebloggern nach einer Pause der Kämpfe an Boden gewonnen haben.

Donezk war seit Kriegsbeginn über zwei Jahre hinweg die Region mit den meisten Kämpfen - im Mai startete Russland jedoch eine Bodenoffensive in der nordwestlich gelegenen Nachbarregion Charkiw. Die ukrainische Armee hat Mühe, sich gegen die besser ausgerüsteten russischen Streitkräfte zu behaupten. Die Einnahme der seit Wochen heftig umkämpften Frontstadt Tschassiw Jar wäre für Moskau ein bedeutender Durchbruch in der Region Donezk auf dem Weg in Richtung der Stadt Kramatorsk.

USA erlauben wohl Ausweitung der Angriffe auf russisches Gebiet

8.01 Uhr: Die USA erlauben der Ukraine wohl den Beschuss von russischem Territorium überall dort, wo russische Truppen versuchen, die Grenze zu überqueren. Das deutet der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, in einem Interview mit PBS News an. In früheren Statements der amerikanischen Regierung war immer die Rede davon, dass die Ukraine russisches Gebiet nur im Grenzgebiet zur umkämpften Region Charkiw mit amerikanischen Waffen beschissen dürfte. Nun heißt es von Sullivan, die Regelung "erstreckt sich auf jeden Ort, an dem russische Streitkräfte über die Grenze von der russischen auf die ukrainische Seite kommen, um zu versuchen, zusätzliches ukrainisches Territorium zu erobern". Dabei gehe es nicht um Geografie, sondern um "gesunden Menschenverstand".

Der Ukraine laufen die wehrfähigen Männer weg