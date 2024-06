Ukraine: Russland zieht sich bei Wowtschansk zurück

0.10 Uhr: Nach ukrainischen Angaben zieht sich ein Teil der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet bei Wowtschansk im Gebiet Charkiw zurück. Offenbar wollen sich die Einheiten erst wieder verstärken, nachdem sie zahlreiche Verluste erlitten hatten. Das sagte der Sprecher der Streitkräftegruppe Chortyzja, Nasar Woloschyn, am 22. Juni im staatlichen Fernsehen. Im Mai hatte Russland eine Offensive in der Region Charkiw begonnen, wird aber seitdem etwa 10 Kilometer von der Provinzgrenze entfernt von den ukrainischen Verteidigungslinien aufgehalten. Bei Wowtschansk gibt es besonders heftige Kämpfe.

Selenskyj: Mehr als 2.400 russische Lenkbomben seit Monatsbeginn

19.30 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland die Ukraine allein in den vergangenen drei Wochen mit mehr als 2.400 Lenkbomben angegriffen. 700 davon habe Russland im bisherigen Monatsverlauf auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw gerichtet, sagt Selenskyj in seiner Abendansprache. Er ruft die Verbündeten zur raschen Lieferung der Militärhilfen zur Verteidigung des Landes auf.

Tote und Verletzte nach russischer Attacke in Charkiw

18.17 Uhr: Bei einem Bombenangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach Angaben ukrainischer Behörden am Samstag mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilt bei X mit, dass drei Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden seien, als eine russische Gleitbombe in einem Wohnhaus eingeschlagen sei.

"Der russische Terror mit Gleitbomben muss und kann gestoppt werden", so Selenskyj. Dafür seien Entschlossenheit und Entscheidungen der Verbündeten nötig, um das Leben der Menschen in dem Land vor dem russischen Raketenterror zu schützen.

Besatzungsbehörde: Drei Tote nach Angriff

13.45 Uhr: Die russische Besatzungsverwaltung teilt mit, dass die Ukraine die Stadt Donezk mit Raketen angegriffen habe und dabei drei Menschen getötet worden sind. Die Angaben sind unabhängig derzeit nicht überprüfbar. Die Stadt sei von HIMARS-Raketen getroffen worden, teilt Denis Puschilin, der von Russland ernannte Chef der für annektiert erklärten Region Donezk, mit. Die Ukraine greift regelmäßig Ziele der militärischen Infrastruktur in den besetzten Gebieten und in Russland an.

Russland nimmt erneut ukrainische Energieinfrastruktur unter heftigen Beschuss

8.02 Uhr: Nur zwei Tage nach der jüngsten Angriffswelle hat Russland in der Nacht auf Samstag ukrainischen Angaben zufolge erneut die Infrastruktur des Landes massiv unter Beschuss genommen. Wie das Energieministerium in Kiew erklärte, wurden dabei Einrichtungen des nationalen Netzbetreibers Ukrenergo in der westlichen Region Lwiw sowie in der Region Saporischschja beschädigt. Es handle sich um die achte Angriffswelle dieser Art auf die Energieinfrastruktur in den vergangenen drei Monaten.