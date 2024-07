Youtuber verspottet Putin: "Wie soll ich jetzt weiterleben?"

Russland: Ukrainischer Journalist zu 14 Jahren Haft verurteilt

1.06 Uhr: Der populäre ukrainische Journalist Dmytro Gordon ist am Montag in Russland in Abwesenheit zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Gordon, der als eine der einflussreichsten Medienpersönlichkeiten der Ukraine gilt, habe unter anderem zur Tötung des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko aufgerufen, schrieb das Moskauer Militärgericht in seiner Urteilsbegründung.