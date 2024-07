Ukraine: 21 von 22 russischen Drohnen abgeschossen

10.18 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen russischen Drohnenangriff in der Nacht weitgehend abgewehrt. Die Luftabwehr habe 21 von 22 Angriffsdrohnen abgeschossen, teilt die Luftwaffe mit. Sie seien über sechs Regionen in der Nord- und Zentralukraine zerstört worden. Dabei habe es sich um Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion gehandelt.

Ukraine wehrt Angriffe auf Kiew ab

Selenskyj: Neue Brigaden brauchen mehr Ausrüstung

4.22 Uhr: Die Ukraine ist nach Einschätzung des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) an der Front personell besser aufgestellt als zuvor. Das bestätigte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit "Bloomberg". Es sollen mehrere neue Brigaden entstehen, allerdings fehle es noch an Ausrüstung dafür. Ein Kommandeur sagte laut ISW, dass man an der Front jetzt eher Munition als Soldaten brauche. Selenskyj hatte zuvor beklagt, dass es zu lange dauert, bis amerikanische Militärhilfe in der Ukraine ankomme. Deswegen sei es schwierig, neue Brigaden ausreichend ausgerüstet an Front zu schicken.