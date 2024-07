Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) hat drei mutmaßliche russische Spione in Odessa verhaftet. Das teilt der SBU in einer Pressemitteilung mit, wie die Zeitung "Kyiv Post" berichtet. Die Verdächtigten hätten im Auftrag Russlands die ukrainische Luftabwehr ausspioniert.

Wie die mutmaßlichen Agenten vorgegangen sind

Laut der Pressemitteilung des SBU waren die drei Verdächtigten vom FSB beauftragt, versteckte Kameras rund um den Hafen von Odessa zu installieren. Sie seien in Taxis herumgefahren, um Fotos zu machen und interessante Orte auf Google Maps zu markieren.

Zwei der mutmaßlichen Agenten wurden beim Fotografieren einer Militäreinrichtung gefasst. Die weibliche Verdächtige wurde in ihrer Wohnung verhaftet, nachdem sie einen nahegelegenen Ort ausspioniert haben soll. "Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat alle Fakten über die nachrichtendienstlichen und subversiven Aktivitäten des Angreifers in Etappen dokumentiert", heißt es in der Pressemitteilung.