Bald sollen F-16-Jets abheben: Russland greift Flugplatz an

In der Ukraine

Russische Streitkräfte haben am Freitagmorgen einen gezielten Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt in Starokostjantyniw gestartet. Der Stützpunkt gilt als der am besten geeignete für die bald eintreffenden amerikanischen F-16-Kampfflugzeuge. Laut Angaben der ukrainischen Regierung wurden alle Raketen und Drohnen erfolgreich abgefangen.