Luftalarm in Kiew und östlichen Regionen

2.45 Uhr: In der Ukraine heulten in der Nacht zum Sonntag die Alarmsirenen. Nach Angaben des ukrainischen Militärs war die Luftabwehr gegen einen russischen Luftangriff auf die Hauptstadt Kiew im Einsatz. Auf der Plattform Telegram forderte der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko, alle Einwohner auf, in ihren Schutzräumen zu bleiben. Der Alarm wurde in der Nacht wieder aufgehoben. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Auch im Osten der Ukraine gab es nach Sichtungen von mehreren russischen Drohnen Luftalarm, der auch noch am frühen Morgen bestand.

Samstag, 20. Juli

Zwei Tote bei russischen Angriffen

14.20 Uhr: Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen in der Nacht zum Samstag sind in der Ukraine nach Behördenangaben zwei Zivilisten getötet worden. Energieanlagen und Bahninfrastruktur seien in mehreren Landesteilen attackiert worden. In der Kleinstadt Barwinkowe in der nordöstlichen Region Charkiw sei eine Infrastruktureinrichtung getroffen worden, teilt Regionalgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mit. Dabei seien zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Mehr als 50 Wohnhäuser sowie Verwaltungs- und Geschäftsgebäude seien beschädigt worden. Details zur Art der getroffenen Infrastruktureinrichtung wurden nicht genannt.

Ukraine: Erneut russische Angriffe auf Energieinfrastruktur

9.09 Uhr: Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht erneut Einrichtungen der Energieinfrastruktur in der Ukraine angegriffen. Russische Drohnen des iranischen Typs Schahed hätten jeweils eine Anlage in der Region Sumy und eine in der Region Tschernihiw getroffen, erklären Vertreter ukrainischer Behörden. Reparaturkräfte seien im Einsatz. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe schoss die Flugabwehr 13 von 17 russischen Drohnen über insgesamt fünf Regionen ab.

Ukrainische Ex-Abgeordnete stirbt nach Attentat

8.47 Uhr: Die ultrarechte ukrainische Aktivistin und Politikerin Iryna Farion ist nach Schüssen auf offener Straße gestorben. Farion ist in der Ukraine hochumstritten. Was bisher zu dem Attentat bekannt ist, lesen Sie hier.