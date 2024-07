75 Prozent der ukrainischen verwundeten Soldaten kehren in den Dienst zurück. Wieder ist ein Kampfflugzeug in Russland abgestürzt. Alle Informationen im Newsblog.

5.55 Uhr: Mehr als 75 Prozent der verletzten ukrainischen Soldaten kehren nach der Rehabilitation in den Dienst zurück, sagte Natalia Kalmykova, stellvertretende Verteidigungsministerin, der ukrainischen Nacxhrichteagentur Interfax Ukraine. Kiew macht keine Angaben zur Gesamtzahl der verletzten ukrainischen Soldaten seit Beginn der russischen Invasion im großen Stil. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt von mindestens 31.000 ukrainischen Soldaten gesprochen, berichtet "Kyiv INdependent". Soldaten, die Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades erlitten haben, können sich in fast allen zivilen und militärischen Gesundheitseinrichtungen rehabilitieren lassen, sagte Kalmykowa.

Selenskyj hatte am Samstag angekündigt, sich mehr um Versehrte kümmern zu wollen. Er habe die Schaffung eines modernen Rehabilitationskrankenhauses in der Ukraine angeordnet, sagte Selenskyj in Kiew bei einem erstmals in dem Land abgehaltenen Kongress zur Kriegsmedizin. "Wir müssen uns mehr um die Verletzten kümmern, müssen aufmerksamer denen gegenüber sein, die aus der russischen Hölle zurückkommen", sagte er.

Fünf Zivilisten offenbar bei russischen Angriffen getötet

2.40 Uhr: Laut Angaben ukrainischer Behörden sind am Samstag bei russischen Angriffen mindestens fünf Zivilisten in verschiedenen Regionen der Ukraine getötet worden. In der Region Cherson habe es drei Tote gegeben. Im nordöstlichen Grenzgebiet Sumy seien bei einem Raketenangriff auf die Kleinstadt Hluchiw ein 14-jähriger Junge getötet und 12 weitere Menschen verletzt worden. In der Region Charkiw sei ein Mann bei russischen Beschuss in einem Wohnhaus getötet worden.

Drohnenattacken auf russische Flughäfen

2.15 Uhr: Bei Angriffen auf drei russische Militärflughäfen soll auch ein Superbomber vom Typ Tu22-M3 getroffen worden sein. Die ukrainischen Drohnen seien bis zu 1.8000 Kilometer weiter geflogen, hieß es aus Geheimdienstkreisen. Mehr über die Angriffe lesen Sie hier.

Samstag, 27. Juli

Ukraine: Junge bei russischem Angriff getötet

16.34 Uhr: Ein 14-Jähriger ist ukrainischen Angaben zufolge bei einem russischen Angriff im Nordosten des Landes ums Leben gekommen. Bei dem Angriff auf die Kleinstadt Hluchiw in der Oblast Sumy seien zudem zwölf Personen verletzt worden, sechs davon Kinder, teilt die ukrainische Staatsanwaltschaft mit. Die Stadt liegt etwa zehn Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Bei dem Angriff seien Wohnblöcke, Häuser, eine Bildungseinrichtung, ein Geschäft und Fahrzeuge getroffen worden.

Russischer Kampfbomber abgestürzt

15.35 Uhr: In Russland ist zum zweiten Mal in dieser Woche ein Kampfflugzeug des Verteidigungsministeriums abgestürzt. Ein Kampfbomber vom Typ Suchoi Su-34 sei im Gebiet Wolgograd im Süden Russlands bei einem planmäßigen Trainingsflug in menschenleerem Gebiet aufgeschlagen. Die Piloten hätten sich aus der Maschine herauskatapultiert und seien am Leben, teilte das Ministerium mit. Demnach soll der Absturz eine technische Ursache haben. Details wurden nicht genannt. An Bord sollen keine Raketen gewesen sein.

Ein Video, das in sozialen Medien zirkuliert, soll die Absturzstelle zeigen:

Bereits am Donnerstag war im Gebiet Kaluga ein Kampfhubschrauber vom Typ Mi-28 abgestürzt. Die zwei Insassen starben nach Angaben des Ministeriums. Auch da soll es eine technische Ursache für den Absturz gegeben haben. Mi-28 werden im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beispielsweise eingesetzt, um gegnerische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören.

Russischer Armeegeneral wegen Korruption verhaftet

11.04 Uhr: Ein Gericht in Moskau hat wegen Korruptionsverdachts Untersuchungshaft gegen einen russischen Armeegeneral angeordnet. Der frühere Vizeverteidigungsminister Dmitri Bulgakow sei in das Untersuchungsgefängnis Lefortowo gebracht worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Dort sitze bereits ein anderer früherer Vizeverteidigungsminister, Timur Iwanow, ein.