Ukraine setzt ein russisches Öllager in Brand. 75 Prozent der verwundeten ukrainischen Soldaten kehren in den Dienst zurück. Alle Informationen im Newsblog.

Putin droht mit Antwort auf US-Raketen in Deutschland

14.47 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei der großen Marineparade in St. Petersburg mit Dutzenden Kriegsschiffen eine Reaktion auf die für 2026 geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland angedroht. Russland werde im Fall einer Umsetzung der Pläne "spiegelgerecht" reagieren und sich einem früheren Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen nicht mehr verpflichtet fühlen.

Der INF-Vertrag über ein Verbot dieser Waffen gilt nach der Kündigung der USA 2019 ohnehin schon nicht mehr. Laut Putin hatte sich Russland bisher aber ein Moratorium auferlegt und weiter an die Vereinbarungen gehalten. Die USA beklagen dagegen seit Langem russische Verstöße gegen den Vertrag.

Russland hatte die in diesem Monat verkündete Entscheidung der USA, Marschflugkörper und Raketen in Deutschland 2026 als zusätzliche Abschreckung zu stationieren, scharf kritisiert. Putin selbst beklagte einen Rückfall in den Kalten Krieg. Die Pläne gelten als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Ukraine setzt russisches Öllager in Brand

9.10 Uhr: Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das russische Gebiet Kursk ist nach Behördenangaben ein Öllager in Brand geraten. Drei Treibstofftanks auf dem Gelände des Flughafens seien in Flammen aufgegangen, die Löscharbeiten dauerten an, teilte der amtierende Gouverneur Alexej Smirnow am Morgen in seinem Telegram-Kanal mit. "Unter den Bewohnern und den Arbeitern des Industrieobjekts wurde niemand verletzt." Demnach sind Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Auch das Verteidigungsministerium in Moskau meldete erneut mehrere ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Gebiet, darunter die Grenzregion Kursk. Die Ukraine beschießt täglich russische Ziele auch auf dem Gebiet des Nachbarstaates, um den militärischen Nachschub zu stoppen. Mit westlicher Hilfe hat das Land, das sich seit mehr als zwei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg wehrt, die eigene Produktion von Drohnen deutlich ausgebaut.

5.55 Uhr: Mehr als 75 Prozent der verletzten ukrainischen Soldaten kehren nach der Rehabilitation in den Dienst zurück, sagte Natalia Kalmykova, stellvertretende Verteidigungsministerin, der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Kiew macht keine Angaben zur Gesamtzahl der verletzten ukrainischen Soldaten seit Beginn der russischen Invasion im großen Stil. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt von mindestens 31.000 ukrainischen Soldaten gesprochen, berichtet "Kyiv Independent". Soldaten, die Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades erlitten haben, können sich in fast allen zivilen und militärischen Gesundheitseinrichtungen rehabilitieren lassen, sagte Kalmykowa.

Selenskyj hatte am Samstag angekündigt, sich mehr um Versehrte kümmern zu wollen. Er habe die Schaffung eines modernen Rehabilitationskrankenhauses in der Ukraine angeordnet, sagte Selenskyj in Kiew bei einem erstmals in dem Land abgehaltenen Kongress zur Kriegsmedizin. "Wir müssen uns mehr um die Verletzten kümmern, müssen aufmerksamer denen gegenüber sein, die aus der russischen Hölle zurückkommen", sagte er.

Fünf Zivilisten offenbar bei russischen Angriffen getötet

2.40 Uhr: Laut Angaben ukrainischer Behörden sind am Samstag bei russischen Angriffen mindestens fünf Zivilisten in verschiedenen Regionen der Ukraine getötet worden. In der Region Cherson habe es drei Tote gegeben. Im nordöstlichen Grenzgebiet Sumy seien bei einem Raketenangriff auf die Kleinstadt Hluchiw ein 14-jähriger Junge getötet und 12 weitere Menschen verletzt worden. In der Region Charkiw sei ein Mann bei russischen Beschuss in einem Wohnhaus getötet worden.

Drohnenattacken auf russische Flughäfen

2.15 Uhr: Bei Angriffen auf drei russische Militärflughäfen soll auch ein Superbomber vom Typ Tu22-M3 getroffen worden sein. Die ukrainischen Drohnen seien bis zu 1.800 Kilometer weiter geflogen, hieß es aus Geheimdienstkreisen. Mehr über die Angriffe lesen Sie hier.

Samstag, 27. Juli

Ukraine: Junge bei russischem Angriff getötet