Russland bombardiert einen Supermarkt. Die Ukraine führt einen massiven Drohnenangriff durch und attackiert ein russisches Flugfeld. Alle Informationen im Newsblog.

Kiewer Buchhalterin mit Millionen Euro im Auto gestoppt

16.56 Uhr: Ukrainische Ermittler gegen Wirtschaftskriminalität haben über 4,7 Millionen Euro Schwarzgeld im Kofferraum des Autos einer Firmenbuchhalterin entdeckt. "Die Frau konnte die Herkunft des Geldes nicht erklären", teilte die Ermittlungsbehörde des Gebiets Kiew mit. Bilder zeigten die Ermittler vor einem geöffneten Kofferraum, in dem sich Geldbündel auftürmten.

Das Unternehmen, für das die Frau arbeitet, soll allein in den Jahren 2022 und 2023 Lebensmittel für umgerechnet über 320 Millionen Euro an die ukrainische Armee geliefert haben. Die Steuerbelastung sei dabei über einen fiktiven Kredit gesenkt worden. Es werde wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung in besonders hohem Ausmaß ermittelt. Den Beteiligten drohen bis zu acht Jahren Gefängnis.

Juli tödlichster Monat für ukrainische Zivilisten seit Oktober 2022

16.42 Uhr: In keinem Monat seit Oktober 2022 sind nach Angaben der Vereinten Nationen so viele ukrainische Zivilisten durch russischen Beschuss gestorben wie in diesem Juli. "Die hohe Zahl der Opfer im Juli setzt einen alarmierenden Trend seit März 2024 fort", teilt die UN-Beobachtermission in der Ukraine (HRMMU) mit.

Russland greift Supermarkt in Ostukraine an – viele Tote

13.06 Uhr: Bei einem russischen Angriff auf einen Supermarkt in der ukrainischen Stadt Kostjantiniwka sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 35 weitere Personen wurden verletzt, meldet der staatliche Notdienst der Ukraine. Laut dem Gouverneur Wadim Filaschkin beschoss Russland die Stadt mit Artilleriegeschützen. Der Chef des Präsidialamtes, Andriy Jermak, schreibt auf Telegram: "Der Angriff auf den Supermarkt in Kostiantyniwka ist ein weiterer Fall von russischem Terror. Krieg gegen Zivilisten ist alles, was sie tun können." Bereits im vergangenen September hatte Russland einen belebten Markt in der Stadt angegriffen, mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine weitet Angriffe in Russland aus: Berichte über schwere Schäden

9.52 Uhr: Drei Tage nach dem überraschenden Vorstoß ukrainischer Truppen auf das russische Gebiet Kursk hat die Ukraine Drohnenangriffe auf mehrere Regionen Russlands gestartet. Nach einem Angriff auf einen Militärflugplatz bei der Stadt Lipezk rund 300 Kilometer nördlich von der ukrainisch-russischen Grenze in der Nacht kam es zu massiven Explosionen in einem Munitionslager. Luftalarm wurde ebenfalls in den benachbarten Gebieten Kursk, Brjansk, Belgorod und Woronesch sowie auf der Krim ausgelöst.

Dabei hat es wohl schwere Schäden gegeben. So kommt es in Kursk wegen Schäden an einer Energieanlage zu Stromausfällen. Zudem wurde offenbar eine russische Militärkolonne zerstört. Auf einem weiteren am Morgen aufgenommenen Video, das die Folgen dieses Vorfalls zeigen soll, sind gut ein Dutzend teils ausgebrannte Militärlaster zu sehen. Unabhängige Bestätigungen dafür liegen nicht vor. Militärbeobachtern zufolge lassen die Kämpfe im Kursker Gebiet nicht nach. Beide Seiten sollen Reserven heranziehen.

