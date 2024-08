In diesen Regionen wird Starkregen erwartet

Russland droht zwei italienischen Journalisten. Die Ukraine verstärkt ihre Positionen in Kursk. Alle Informationen im Newsblog.

Moskaus Atomagentur: Verschlimmerung der Lage in Kursk

16.51 Uhr: Russlands staatliche Atomagentur Rosatom hat die Internationale Atomenergie-Behörde IAEA über eine Verschlimmerung der Lage um das Kernkraftwerk Kursk und das von Moskau besetzte AKW Saporischschja informiert. Rosatom-Chef Alexej Lichatschow habe IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in einem Telefonat zudem eingeladen, sich im Gebiet Kursk im AKW und in der dazugehörigen Stadt Kurtschatow selbst ein Bild von der Situation zu machen. Das teilte Rosatom der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge in Moskau mit.

Demnach gebe es in Kurtschatow wegen der Gefahr ukrainischer Angriffe täglich mehrfach Luftalarm. Nach russischen Angaben seien auf dem Kursker AKW-Gelände zuletzt auch Raketenteile gefunden worden.

Gespräche zu Waffenruhe wegen Kursk-Offensive gescheitert?

16.31 Uhr: Sind geheime Gespräche zu einer teilweisen Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland wegen der ukrainischen Offensive in Kursk gescheitert? Ein Bericht der "Washington Post" lässt das zumindest vermuten. Demnach hätten die Ukraine und Russland in diesem Monat geplant, Delegationen nach Doha in Katar zu entsenden, um dort ein Abkommen auszuhandeln. Es sollte zumindest die Angriffe auf Energie- und Strominfrastruktur auf beiden Seiten stoppen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Ukraine verstärkt Positionen in Kursk

14.04 Uhr: Bei ihrer Offensive in der westrussischen Grenzregion Kursk hat die ukrainische Armee nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Positionen "verstärkt". Armeechef Oleksandr Syrskyj habe ihn über "die Verstärkung der Positionen unserer Streitkräfte in der Region Kursk und die Ausweitung des stabilisierten Gebiets" informiert, erklärte Selenskyj am Samstag im Onlinedienst Telegram. Schon am Freitag hatte die Armee Fortschritte bei der Offensive gemeldet.

Moskau erklärte am Samstag hingegen erneut, die ukrainischen Soldaten würden zurückgedrängt. Dies sei nun in der Nähe dreier weiterer Ortschaften gelungen, hieß es in einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums.

Ukraine darf kanadische Waffen in Russland nutzen

7.06 Uhr: Die Ukraine darf bei ihrem Vorstoß in der Region Kursk Waffen einsetzen, die sie aus Kanada bekommen hat. Das geht aus einer Mail von Andrée-Anne Poulin, einer Sprecherin des kanadischen Verteidigungsministeriums, an "Politico" hervor.

"Die Ukrainer wissen am besten, wie sie ihre Heimat verteidigen können, und wir sind entschlossen, ihre Fähigkeit zu unterstützen", erklärte Poulin. "Kanada unterstützt standhaft das Recht der Ukraine, sich gegen den illegalen und ungerechtfertigten Krieg Russlands zu verteidigen."

Wegen Bericht: Russland droht italienischen Journalisten

6.48 Uhr: Das russische Außenministerium hat am Freitag die italienische Botschafterin vorgeladen, um sich über ein Team des Fernsehsenders Rai Italia zu beschweren. Zwei Journalisten des Senders hatten in dieser Woche eine Einheit der ukrainischen Armee bei ihrem Vorstoß in die russische Region Kursk begleitet und einen Bericht darüber veröffentlicht.

Daraufhin berichteten russische Telegram-Kanäle, dass die russischen Sicherheitskräfte Strafanzeige gegen die Journalisten wegen "illegalen Überschreitens der Staatsgrenze" erstatten wollen.

Das Ministerium drohte den Journalisten mit strafrechtlicher Verfolgung in Russland und erklärte, dass "die zuständigen Dienststellen die notwendigen Schritte unternehmen, um die Umstände des vom Rai-Team begangenen Verbrechens zu ermitteln".

Samstag, 17. August

Ukraine meldet Fortschritte bei Offensive in Kursk

22.35 Uhr: Die ukrainische Armee ist nach eigenen Angaben in der russischen Region Kursk weiter vorgerückt. "Die Einheiten der Angriffstruppe setzen ihren Kampf fort und sind in einigen Gebieten ein bis drei Kilometer weiter vorgedrungen", sagt Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenksyj. Die Kämpfe würden an der gesamten Frontlinie fortgesetzt, fügt Syrskyj hinzu.

Er hoffe, bei Gefechten im etwa 13 Kilometer hinter der Grenze gelegegen Dorf Mala Loknya "viele Gefangene" nehmen zu können. Selenskyj hatte zuvor gesagt, Gefangene sollten gegen in Russland inhaftierte ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht werden.

USA erwägen Lieferung neuer Langstreckenwaffen an die Ukraine