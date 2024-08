Das Feuer im AKW Saporischschja ist gelöscht. Die Region Belgorod wird teilweise evakuiert. Alle Informationen im Newsblog.

Rheinmetall liefert Panzer an Tschechien – Ringtausch mit Ukraine

10.10 Uhr: Der Rüstungskonzern Rheinmetall liefert in einem zweiten Ringtausch weitere Kampf- und Bergepanzer an Tschechien. Der Wert des Auftrages durch die deutsche Bundesregierung liegt in einem niedrigeren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie Rheinmetall mitteilt.

Im Austausch für die von Rheinmetall gelieferten 14 Kampfpanzer Leopard 2A4 und den Bergepanzer 3 Büffel sollen die tschechischen Streitkräfte ihrerseits militärische Ausrüstung zur Unterstützung an die Ukraine abgeben. Ende Juli sei bereits eine entsprechende Vereinbarung zwischen Vertretern beider Länder und Rheinmetall in Prag unterzeichnet worden. Ein erstes Ringtauschverfahren hatte es im Oktober 2022 gegeben.

Ukraine: Stellvertretender Minister wegen Korruptionsverdachts festgenommen

9.28 Uhr: Einer von vier ukrainischen Vize-Energieministern und andere Beschuldigte sind wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Sie seien mit einer halben Million Dollar geschmiert worden, teilen Staatsanwälte mit. In dem Fall soll es sich um den Schmuggel von Maschinen und Geräten eines staatlichen Kohlebergwerks im Gebiet Donezk handeln.

Ukraine verschifft verstärkt Getreide

08.01 Uhr: Die Ukraine nutzt militärische Gewinne im Schwarzen Meer, um verstärkt Getreide zu verschiffen. Laut Daten der Handelsgewerkschaft UGA exportierte das Land trotz intensivierter russischer Angriffe auf Hafenstädte im Juli mehr als 4,2 Millionen Tonnen Nahrungsmittelprodukte. Das war doppelt so viel wie im Vorjahresmonat. Der weitaus überwiegende Teil wurde Exportdaten zufolge von der Hafenstadt Odessa aus über einen Schiffskorridor transportiert.

Diesen konnte die Ukraine einrichten, nachdem sich Russland gezwungen gesehen hatte, nahezu all seine einsatzbereiten Kriegsschiffe von der besetzten Krim in andere Gebiete zu verlegen. Etwa 569.000 Tonnen Agrargüter wurden zudem über die Donau ins Ausland geliefert. Trotz der gestiegenen Exporte im Juli rechnen Experten allerdings in der Saison 2024/25 insgesamt mit einem Rückgang wegen ungünstiger Wetterbedingungen und der Auswirkungen des Krieges. Russland hat in den vergangenen Wochen verstärkt Odessa sowie die Donau-Hafenstadt Ismajil angegriffen.

Gouverneur: Evakuierung von Teilen der Region Belgorod

7.17 Uhr: In der russischen Region Belgorod ist eine Teilevakuierung von Gebieten an der Grenze zur Ukraine angeordnet worden. Grund seien Aktivitäten ukrainischer Streitkräfte in dem Gebiet, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit. Die Region Belgorod grenzt an die Region Kursk, in die ukrainische Kräfte seit mehreren Tagen vorgestoßen sind.

Nach Angaben des russischen Zivilschutzministeriums wurden bereits mehrere grenznahe Ortschaften evakuiert; 76.000 Menschen seien in andere Regionen gebracht worden. Die Lage im Gebiet Kursk ist unübersichtlich. Die Behörden warnen vor Panik und fordern die Menschen auf, Ruhe zu bewahren. Vielerorts ist immer wieder Luftalarm zu hören, wie aus offiziellen Videos aus der Region hervorgeht. Lesen Sie hier mehr zu der Aktion.

Russland: Haben elf für Kursk bestimmte Drohnen abgeschossen

6.17 Uhr: Die Luftabwehr hat nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums elf ukrainische Drohnen abgeschossen, die Ziele in der Region Kursk ansteuerten. Zudem seien Drohnen über der Region Belgorod und zwei über der Region Woronesch abgefangen worden. Wie viele Drohnen die ukrainische Armee insgesamt in der Nacht zum Montag gestartet haben soll, teilt das Ministerium in Moskau nicht mit.

Montag, 12. August

Feuer im Atomkraftwerk Saporischschja ausgebrochen

21.36 Uhr: In einem Kühlturm des von russischen Truppen kontrollierten Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Ukraine und Russland beschuldigen einander, dafür verantwortlich zu sein. Das Feuer war nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass in der Nacht zum Montag vollständig gelöscht. Das berichten das staatliche russische Atomenergieunternehmen Rosatom und der von Moskau eingesetzte Vertreter der russischen Besatzungsbehörden, Wladimir Rogow.