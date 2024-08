In der Region Belgorod wird der Notstand ausgerufen. Die Ukraine will in Kursk eine Pufferzone schaffen. Alle Informationen im Newsblog.

Russland: Haben Dorf Iwaniwka in Donezk eingenommen

12.17 Uhr: Die russischen Truppen haben nach Angaben der Regierung in Moskau das Dorf Iwaniwka in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Berichte über das Kampfgeschehen nicht.

US-Amerikanerin wegen Verrat in Russland verurteilt

11.49 Uhr: Russland hat die US-amerikanische Staatsbürgerin Ksenia Karelina wegen "Hochverrats" zu 12 Jahren im Gefängnis verurteilt. Zuvor habe die 32-Jährige, die in Jekaterinburg geboren wurde, aber in den USA studierte und seit 2021 die Staatsbürgerschaft besaß, 47 Euro an die ukrainische Wohltätigkeitsorganisation Razom gespendet.

Laut einem Bericht der "Moscow Times" teilte Karelina Texte in den sozialen Medien, dass sie die Spende als "Beitrag zu einer sicheren, wohlhabenden und demokratischen Ukraine" verstanden wissen wollte.

Russland evakuiert weiteren Kreis im Gebiet Kursk

9.55 Uhr: In der von ukrainischen Truppen teils kontrollierten russischen Region Kursk haben die Behörden die Evakuierung eines weiteren Kreises angeordnet. In Sicherheit gebracht werden sollen die Menschen im Kreis Gluschkowski, wie der Gouverneur Alexej Smirnow mitteilt. In dem Kreis etwa zehn Kilometer von der ukrainischen Grenze waren vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mehr als 17.500 Einwohner registriert. Smirnow meldet am Morgen auch erneut Luftalarm im Gebiet Kursk wegen drohender Raketenangriffe von ukrainischer Seite.

"Liebe Landsleute, ich bitte Sie, mit Verständnis auf die aktuelle Lage zu reagieren und allen Empfehlungen der Sicherheitskräfte und der örtlichen Behörden zu folgen", sagt Smirnow. Der Kreis Gluschkowski liegt rund 150 Kilometer von der Gebietshauptstadt Kursk entfernt. Menschen in anderen Regionen mit Luftalarm forderte Smirnow auf, sich in Schutzbunkern in Sicherheit zu bringen – oder in Räumlichkeiten ohne Fenster.

Inzwischen sind laut Smirnow mehr als 120.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Russland hat seine grenznahen Gebiete Kursk, Belgorod und Brjansk zu Zonen für Anti-Terror-Operationen erklärt, damit setzt auch der Militärapparat mehr Personal und Mittel ein. In der Region Belgorod stufte Moskau den Ausnahmezustand wie zuvor im Raum Kursk zu einem Notstand von nationaler Bedeutung hoch.

Alle von Russland gestarteten Drohnen abgeschossen

7.57 Uhr: Die Ukraine meldet, sämtliche 29 von Russland gestarteten Drohnen in der Nacht zum Donnerstag abgeschossen zu haben. Russland habe auch drei gelenkte Ch-59-Raketen abgefeuert, heißt es weiter.

Ukraine verteilt Hilfsgüter in der Region Kursk

7.31 Uhr: Mehreren Berichten zufolge sollen ukrainische Soldaten humanitäre Hilfsgüter in den besetzten Gebieten der russischen Region Kursk verteilen. Videoaufnahmen des Fernsehsenders TCH zeigen, wie Soldaten in ukrainischen Uniformen in der Stadt Sudscha Essen an Einwohnerinnen der Stadt verteilen.

Wie der Fernsehsender berichtet, soll die Stadt vollständig unter ukrainischer Kontrolle stehen. Die Berichte ließen sich nicht unabhängig bestätigen.

Hafen in Odessa unter Beschuss

2.32 Uhr: Russlands Militär hat ukrainischen Angaben zufolge die Hafeninfrastruktur von Odessa unter Beschuss genommen. Bei dem Angriff auf die Anlage am Schwarzen Meer seien mindestens zwei Personen verletzt worden, teilen die regionalen Behörden mit. Bei den beiden bekannten Fällen handelt es sich der Generalstaatsanwaltschaft zufolge um einen Hafenmitarbeiter und einen Fahrer von Getreidetransporten. Russland habe bei der Attacke eine ballistische Rakete eingesetzt, ergänzt der zuständige Gouverneur Oleh Kiper. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.

Ukrainischer Minister nennt Ziel von Kursk-Angriff